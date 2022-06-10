HONOR поделилилась своим видением будущего мобильной фотографии  

В ходе вебинара, проводимого международным аналитическим агентством Counterpoint Research, представители глобального технологического бренда HONOR, занимающего ведущие позиции на рынке смартфонов, поделились своими мыслями по поводу будущего мобильной фотографии. Организаторы вебинара по теме «Основные тренды в разработке камер для смартфонов: новые направления, позволяющие запечатлеть волшебные моменты» пригласили представителей компании HONOR поговорить о ее ведущей роли в создании современных цифровых и оптических решений для смартфонов и обсудить преобладающие тенденции, которые определяют направление развития используемых в смартфонах камер.

«Качество снимков, выполняемых с помощью смартфона, определяется не только аппаратным средствами или программным обеспечением. В смартфонах HONOR мы научились достигать максимального эффекта от одновременного использования компьютерной фотографии и нескольких камер, обеспечивая уникальную синергию, которая повышает качество снимков, сделанных на камеру смартфона, до уровня некоторых цифровых зеркальных камер DSLR, — заявил д-р Вэйлун Хоу (Weilong Hou), главный технический эксперт HONOR Imaging. — Ярким примером работы нашего отдела исследований и разработок является серия смартфонов HONOR Magic4 с технологией обработки изображений HONOR Image Engine, которая не только позволяет в полную меру использовать возможности всех камер смартфона, но и делает невероятное качество изображения доступным для рядовых пользователей».

Вебинар прошел под руководством Питера Рикардсона (Peter Ricardson), вице-президента по исследованиям аналитического агентства Counterpoint Research, при участии опытных специалистов и экспертов, включая д-ра Хоу; директора компании DXOMARK по исследованиям в области формирования изображения Эрве Макудзински (Hervé Macudzinski), вице-президента по управлению продукцией компании Qualcomm Джадда Хипа (Judd Heape), а также известного профессионального фотографа, кинорежиссера и двукратного обладателя премии Cannes Lion Award Эухенио Рекуэнко (Eugenio Recuenco), который недавно снял фильм, используя только смартфон модели HONOR Magic4 Pro. Вебинар стал дополнением к аналитическому обзору, публикуемому сегодня агентством Counterpoint Research.

HONOR Image Engine: технология, лежащая в основе работы камер смартфонов HONOR

В своем выступлении д-р Хоу представил технологию HONOR Image Engine — инновационное решение HONOR для фотокамер, позволяющее создавать высококачественные снимки за счет слаженной работы аппаратных средств, искусственного интеллекта и алгоритмов цифровой обработки изображений. Решение помогает пользователям повысить качество изображения от простых снимков до художественной фотографии, передающей их творческое видение. HONOR Magic4 Pro и HONOR Magic4 Ultimate, которые на данный момент являются флагманскими смартфонами бренда HONOR, убедительно доказали эффективность новой технологии. Модель HONOR Magic4 Ultimate набрала 146 баллов по шкале DXOMARK, показав самый высокий результат в истории этой авторитетной организации по оценке камер для смартфонов.

В этих двух смартфонах, при разработке которых ставилась задача по устранению вызывающих нарекания пользователей проблем, связанных с мобильной фотосъемкой и видеозаписью, впервые представлен целый ряд новых современных функций, включая возможность делать высококачественные снимки в ходе видеосъемки. По словам д-ра Хоу, в будущем компания HONOR сохранит свою приверженность усилиям по обеспечению потребителям возможности делать отличные снимки в любых условиях и продолжит осуществлять исследования и разработки, направленные на достижение паритета между камерами установленными на мобильных устройствах и цифровой фотоаппаратурой, путем расширения ассортимента используемых сенсоров и совершенствования программного обеспечения для улучшения всех параметров получаемого изображения.

В настоящее время все смартфоны серий HONOR Magic и HONOR N оснащены технологией HONOR Image Engine, которая работает в фоновом режиме для повышения качества фотосъемки и видеозаписи.

Оценка камер для смартфонов

Авторитетный эксперт в области оценки фотоаппаратуры Эрве Макудзински рассказал об условиях, которые на его взгляд, необходимы для создания отличной фотографии. Они включают умение фотографа видеть и строить композицию, выбор правильного момента для съемки и возможности камеры, позволяющие понять намерения пользователя и соответствующим образом модифицировать изображения. По его словам, лучшей считается такая камера для смартфона, которая поддерживает эти функции в режиме съемки по умолчанию. В качестве примера эксперт привел камеру для смартфона модели HONOR Magic4 Ultimate, которая занимает верхнюю строчку рейтинга DXOMARK с момента публикации отчета об ее испытаниях в марте текущего года. Высоко оценив флагманский смартфон бренда HONOR за исключительное удобство в использовании и выдающиеся возможности по ведению фото/видеосъемки в сочетании с использованием искусственного интеллекта для цифровой обработки изображений, Эрве Макудзински остановился на ключевых моментах отчета DXOMARK, уделив особое внимание эффективности цифрового зума HONOR Magic4 Ultimate на различных фокусных расстояниях и идеальному взаимодействию аппаратных средств и программного обеспечения, которое обеспечивает слаженную работу всех имеющихся объективов для повышения качества получаемого изображения.

Съемка на камеру смартфона с точки зрения профессионала

Эухенио Рекуэнко, известный испанский фотограф и кинорежиссер, снял свой последний фильм Kaleidoscope, используя только камеру смартфона модели HONOR Magic4 Pro. В своем выступлении он поделился впечатлениями от съемок с помощью смартфона HONOR, сказав, что процесс показался ему знакомым, так как высокопроизводительная камера смартфона и технология видеозаписи Magic-Log, обеспечили ему такой же уровень творческой свободы, как при использовании профессиональной видеоаппаратуры, при этом значительно более компактный размер смартфона является дополнительным преимуществом. Эухенио Рекуэнко, который входит в состав жюри конкурса HONOR Magic Moments, также продемонстрировал несколько фотографий, присланных на конкурс в этом году, и прокомментировал многочисленные возможности для творческого самовыражения. предлагаемые камерами, установленными на современных смартфонах.

Объединение нескольких технологий

Джадд Хип, представляющий компанию Qualcomm, поделился своими мыслями по поводу сотрудничества, которое сделало возможным создание технологии HONOR Image Engine. В смартфонах серии HONOR Magic4 в полной мере реализованы преимущества мобильной платформы Snapdragon 8 Gen 1 и новейшей системы искусственного интеллекта для технологии компьютерной фотографии Ultra Fusion Photography, разработанных специалистами Qualcomm. Данная технология позволяет получать изображения с различных объективов и обрабатывать их несколькими взаимодополняющими процессорами цифровых сигналов (ISP) для повышения качества изображения. Инновационный алгоритм компьютерной обработки цифровых изображений, разработанный специалистами компании HONOR, позволяет полностью реализовать возможности фотосъемки в формате RAW. Объединение универсальной технологии кадрирования HONOR Image Engine с возможностями системы ISP от Qualcomm, обеспечивающей высокопроизводительную многоуровневую и параллельную обработку цифровых сигналов, позволяет разрабатывать такие инновационные функции, повышающие удобство использования камеры, как «Обработка графических изображений в процессе видеозаписи».

Дополнение к аналитическому обзору, подготовленному агентством Counterpoint Research

Вебинар является дополнением к новому аналитическому обзору, публикуемому агентством Counterpoint Research. В нем представлен комплексный анализ более широких отраслевых тенденций, подготовленный с использованием материалов, предоставленных участниками вебинара.

Информация о компании HONOR

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать новый интеллектуальный мир для всех за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится к разработке технологий, позволяющих людям по всему миру выходить за узкие рамки привычного, что дает им свободу в достижении своих целей и раскрывает возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент инновационных высококачественных надежных смартфонов, планшетов, ноутбуков и аксессуаров всех ценовых категорий позволяет людям развиваться и совершенствоваться.