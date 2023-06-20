HONOR сотрудничает с художником, использующим новые возможности

Международный технологический бренд HONOR представил серию изображений, сгенерированных искусственным интеллектом AIGC и созданных в результате нового многообещающего сотрудничества с британским художником Кристианом Венейблсом. Вдохновленный философией дизайна HONOR 90, Венейблс интегрировал цвета и элементы задней панели HONOR 90 в свой художественный дизайн с помощью инструментов искусственного интеллекта. После художественной оптимизации, HONOR и Венейблс выпустили серию сгенерированных ИИ произведений искусства с позитивными вибрациями.

Эти потрясающие произведения искусства, изображающие безмятежные летние сцены, были созданы британским креативным художником Кристианом Венейблсом, вдохновленным дизайном серебристо-бриллиантовой и изумрудно-зеленой расцветок смартфона HONOR 90, который скоро будет запущен во всем мире. Затем Венейблс использовал возможности искусственного интеллекта для создания уникальных произведений искусства, которые идеально передают вибрацию этого устройства.

«Я рад поделиться этими произведениями искусства со всем миром, — прокомментировал художник и директор CSV Studio Кристиан Венейблс. — Мне удалось взглянуть на новый смартфон HONOR. Его красивый дизайн и богатую палитру можно задействовать при работе с креативными инструментами искусственного интеллекта для создания произведений искусства».

Предстоящая модель HONOR 90 станет идеальным смартфоном для молодого поколения благодаря дизайну и функциям камеры, которые сделают его лучшим инструментом для создания, передачи и обмена вибрациями. Созданные произведения искусства от HONOR и Кристиана Венейблса переворачивают эту идею с ног на голову благодаря использованию искусственного интеллекта, который позволяет создавать, передавать и обмениваться впечатлениями от предстоящего устройства, что как раз и хочет выразить HONOR 90: вибрация — личный отпечаток пальца, особый и незаменимый. Каждому нужен партнер для созидания, обмена опытом и вдохновения, благодаря чему уникальные позитивные вибрации создаются без усилий. HONOR 90 — это нечто большее, чем просто устройство. Этот смартфон позволяет пользователям возможность запечатлеть истинную красоту вокруг себя, почеркнуть свою аутентичность, страсть и опыт, которые делают их теми, кем они являются.

Стремясь к быстрому развитию искусственного интеллекта, в этом году HONOR Talents Global Design Awards) поощряет молодых людей создавать искусство с помощью программ искусственного интеллекта. Конкурс, в рамках которого участникам вручается до 10 наград AIGC Innovation Awards, является первым конкурсом дизайна в сфере интеллектуальных терминалов, представившим произведения искусства, сгенерированные искусственным интеллектом AIGC. Это еще один пример того, как HONOR расширяет возможности молодых людей в их стремлении к совершенству в области технологий, искусства и гуманитарных наук.