Хорошее решение для морского побережья – вилла TYRSKY от HONKA NORDIC

Проект дома принадлежит архитектору компании HONKA Туули Петайя-Сирен — яхтсменке, олимпийскому призёру по виндсёрфингу. Новая модель TYRSKY появилась во время тренировочного сезона, пока архитектор готовилась к Олимпиаде в Токио и провела много часов в море. Именно природа вдохновила автора на создание проекта TYRSKY. Название в переводе с финского связано с бурунами, пенными морскими волнами, которые вследствие малой глубины разбиваются о камни и с пеной поднимаются вверх.

«Модель TYRSKY сосуществует в масштабах человека. Крутая двускатная крыша с довольно узкой глубиной напоминает дома в традиционных рыбацких деревнях. Я всю жизнь хожу в море и всегда вижу пейзаж архипелага со стороны воды», — говорит Туули Петайя-Сирен.

Эта современная вилла входит в коллекцию HONKA NORDIC и представляет собой просторное комфортное жилое помещение с большими окнами, из которых открывается прекрасный вид.

«В модели TYRSKY в жилых помещениях высокий потолок, что придает пространству характер. Он повторяет форму двускатной крыши. В доме предусмотрена антресоль, которую можно использовать как место для гостей, детскую зону или удобное место для удалённой работы», — говорит архитектор. Есть две версии модели TYRSKY, с двумя или тремя спальнями и два размера, площадью 93 или 106 квадратных метров.

Туули Петайя-Сирен спроектировала крытую угловую террасу под крышей в пространстве между сауной и жилой зоной. На террасу можно выйти, как из гостиной, так и из сауны. «Учитывая погодные условия здесь, в Финляндии, крытая и утопленная терраса – хорошее решение. Терраса, просторная и высокая жилая площадь, и большие панорамные окна модели TYRSKY гарантируют, что жители дома могут любоваться природой в любое время года и в любую погоду.”

Модель TYRSKY завершает серию вилл морской коллекции HONKA, которые подходят для ландшафта архипелага. По словам главного архитектора Анне Мякинен, строительство домов для отдыха переживает интересную переходную фазу, где выделяются две тенденции: «Некоторые клиенты ищут современное решение со всеми удобствами, пространством, чтобы дышать полной грудью, большими панорамными окнами и сильным акцентом на природе как части интерьера. Другие скучают по пейзажам летних домиков из детства. Их больше интересует стиль возрождения стародачной традиции».

Сейчас Туули Петайя-Сирен готовится к Олимпийским играм в Токио, которые стартуют в июле 2021 года. Это её четвертая Олимпиада. Виндсёрфинг и архитектура объединяют важные ценности, связанные с природой.

Вся команда HONKA гордится и поддерживает Туули и желает ей успехов на Олимпиаде в Токио!