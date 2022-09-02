Хорошкола отметила новоселье

1 сентября в одной из самых инновационных школ Москвы — Хорошколе — открылся новый корпус прогимназии для учеников 1–4 классов. Общая площадь нового здания составила 17,5 тыс. квадратных метров. Новое пространство позволило увеличить число мест в Хорошколе до 1300.

Новый корпус был построен всего за 1,5 года с применением новейших технологий и лучших мировых практик. Эстетика решений и уникальная айдентика каждого пространства превратили здание в настоящее произведение искусства. В прогимназии есть большой спортивный зал, трансформируемый в концертный, вместимостью до 800 человек. Прогимназию и гимназию соединяет подземное пространство – новый уникальный проект «Храм науки», в котором размещаются шесть научных лабораторий, включая лаборатории естественных наук, робототехники, арт-наук, а также гончарная мастерская.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сегодня мы открыли новое здание прогимназии Хорошколы.

Я уверен, что будущее можно создавать самим, а новое содержание должно иметь новую форму. Два года исследований, два года изучения лучших мировых практик — всё это воплощено сегодня здесь.

Шесть лабораторий, огромное презентационное пространство для творчества расположены в новом проекте, который мы назвали «Храм науки». Здесь будут встречаться ребята из двух школ, старшей и младшей, реализовывать проекты и самореализовываться. Аналогов нет нигде, чтобы две школы, старшая и младшая, были соединены таким пространством. Мы начинали с проектирования обычного перехода, а закончили целым подземным лабораторным комплексом «Храм науки». Ни в одной школе страны такого комплекса не существует. Ещё раз хочу сказать спасибо всем, кто помогал реализовывать этот уникальный проект!».

Главное отличие Хорошколы — персонализированная модель образования. Здесь каждый ученик становится активным участником формирования собственного образовательного пути, а педагоги и родители помогают ребенку раскрыть потенциал. Персонализация образования невозможна без активного использования цифровых технологий. Специальная цифровая платформа доступна ученикам, родителям, и учителям.

Ещё одна особенность школы — смена фокуса с предметно ориентированного обучения (hard skills) на развитие гибких (soft skills) и цифровых навыков (digital skills), которые помогают не только достичь высоких академических результатов, но и построить успешную карьеру и жизнь в целом.

Ключевой единицей учебного процесса является не урок, а учебная тема. Чтобы снизить тревожность детей, оценки в Хорошколе заменяет обратная связь и комментарий учителя.

При этом обучение полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту.

Хорошкола делает акцент на профессиональную команду – с детьми работают не только преподаватели, но и тьюторы, психологи, логопеды и даже специалист по сенсорной интеграции.

Хорошкола — это частная школа с платным обучением. Прием осуществляется на основании собеседования. При этом, в Хорошколе действует стипендиальная программа, позволяющая талантливым детям учиться со скидкой вплоть до 100%. Из 1200 учеников 120 учатся именно на таких условиях.

Пресс-служба Хорошколы:

+7 916 622-18-25

E-mail: pr@horo.school

Сайт Хорошколы https://hi.horoshkola.ru

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Хорошевская школа» (Хорошкола) основана в 2013 году. В июне 2019 года Хорошкола получила официальный статус Международной школы Международного бакалавриата.