Хранилище Infortrend EonStor GS U.2 All Flash справляется с экстремальными нагрузками 

Компания Infortrend® Technology, Inc., ведущий в отрасли поставщик корпоративных хранилищ, выпустила свою флагманскую унифицированную систему хранения EonStorGS только с флеш-памятью. Эти хранилища, оснащенные новейшими процессорами IntelXeonD, PCIeGen4 и 100GbE, идеально подходят для применения в системах, требующих низкой задержки и высокой производительности, таких как базы данных, виртуализация, HPC, мультимедиа и развлечения (M&E).

Серия EonStor GS предназначена для гибкого развертывания и использования предприятиями в различных сферах применения. Она уже была выбрана и развернута несколькими глобальными предприятиями и организациями. В их число входят всемирно известные автопроизводители, Муниципальная библиотека Праги, турецкий медиаконгломерат Ciner Media Group и др.

Благодаря ряду технических улучшений, флагманские модели EonStor GS U .2 All Flash (GS 3024 UT и GS 4024 U) обеспечивают новую высокую производительность серии — до 1100 K IOPS , скорость считывания 24 Гбит/с и скорость записи 12 Гбит/с при сквозном сценарии. Особенно обращает на себя внимание увеличение скорости записи на 40% по сравнению с предыдущими моделями U .2 all — flash . Кроме того, использование сетевого соединения 100GbE по сравнению с 25GbE и 40GbE обеспечивает организации высокой производительностью, снижая при этом сложность развертывания и общее энергопотребление. Кроме того, 100GbE поддерживает RDMA и обеспечивает пропускную способность до 12 Гбит/с на каждый порт, что делает его лучшим выбором на сегодняшний день для сфер применения, в которых используются файлы больших размеров, таких как HPC и постпроизводство 8K.

Помимо этих усовершенствований, в флагманских моделях сохранены такие удобные функции серии, как объединение нескольких систем и гибридное хранение данных. Кроме того, они поддерживают автоматический тиринг, который позволяет системе автоматически устанавливать приоритеты и сортировать данные на «горячие» для быстрого доступа и «холодные» для архивирования.

«Серия EonStor GS U .2, объединяющая в себе PCIe Gen 4, Ethernet -соединение 100 Гб и гибкую расширяемость, обеспечивает значительные преимущества и улучшенные эксплуатационные характеристики для приложений HPC и M & E », — заявил Фрэнк Ли ( Frank Lee ), старший директор по планированию продукции Infortrend .