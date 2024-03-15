Хризотилцементные материалы – решения для строительства частного дома в Заполярье

Правительство Архангельской области отчиталось о цифрах спроса на «арктический гектар» — с 2021 года программой воспользовались 670 человек. Среди них есть как жители Поморья, так и представители других субъектов РФ. Самыми популярными областями стали Онежский район, Приморский, Мезенский, Пинежский округа и Архангельск. Согласно данным Минвостокразвития, более 40% заявок пришлось на строительство частных домов. Власти стараются предоставлять землю вблизи населенных пунктов, а также с наличием инфраструктуры или возможности её построить. Региональное руководство оказывает и другие меры поддержки — среди них поддержка агломераций владельцев гектаров строительством коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Строительство частного дома в Заполярье — это отдельный вид искусства. Экстремальные перепады температур, высокая влажность в прибрежных районах, сильный ветер и другие негативные факторы требуют внимательного выбора строительных материалов, которые способны выдержать существенные нагрузки. Очень важна энергоэффективность дома, так как его придется обогревать почти весь год. Летом в Поморье бывает довольно прохладно, не говоря уже о зимних месяцах. В таких случаях строители часто используют проверенные решения, которые позволяют эффективно решить поставленные задачи. Одним из наиболее распространенных является хризотилцементный шифер для кровли. Он обладает низкой теплопроводностью, что обеспечивает снижение потерь тепла в холодное время года, не окисляется и не гниет. Более того, он не горит, что делает хризотилцементную кровлю частью системы пассивной пожарной безопасности. Средний срок службы такой кровли составляет порядка 30 лет, а при своевременном уходе он может быть продлен вдвое.

Хризотилцементные строительные материалы доступны в каждом регионе России, и Архангельская область не является исключением. Отечественная хризотиловая промышленность является мировым лидером по объемам добычи хризотилового волокна, а также производит множество продуктов на его основе. Это позволяет шиферу, трубам, сайдингу, фасадным плитам и другим продуктам на основе хризотила оставаться в доступном сегменте рынка. В Арктике, кстати, шифер широко используют в программах капитального ремонта. Заполярные подрядчики в Апатитах, Мурманске, Архангельске и других городах используют износостойкую и прогнозируемую кровлю для ремонта многоквартирных домов, в строительстве новых объектов и строительстве социальной инфраструктуры. Недалеко от Полярного круга отопление, горячая вода и канализация обладают исключительной важностью, что существенно повышает требования к надежности используемых строительных материалов.