Хризотиловое полотно против пожара: как уберечь дом от огня

В минувший понедельник в павильоне «Дом Страха» на «ВДНХ» пожарные провели необычное мероприятие для школьников — мастер-класс по тушению пожара. Сотрудники пожарно-спасательного отряда №216 вместе с ребятами боролись с огнем, который может внезапно возникнуть в каждом доме. По мнению сотрудников экстренных служб, подобные занятия помогают предотвращать большую беду, ведь существенная часть пожаров возникает из маленького, локального возгорания. Школьников обучили работать со всем арсеналом пожарного, который может оказаться под рукой в тяжелую минуту. «К первичным средствам относятся: огнетушители, внутренний пожарный кран, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата, лом, багор и так далее», — отметила заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Юлия Поповская.

Впрочем, надо отметить, что не все из этих приспособлений одинаково доступны в квартире. Вряд ли кто-то будет хранить в доме багор или лопату, и, тем более, ящик с песком. Впрочем, для большинства проблем этого и не нужно — достаточно иметь асбестовое или хризотиловое полотно вместе с огнетушителем. Последний как применять понятно всем, хотя он несет за собой неминуемые разрушения интерьера, а вот негорючее полотно — дело другое. Оно изготовлено из хризотилового асбеста, волокнистого минерала, который не подвержен горению. Его волокна выдерживают нагрев до 1500°С, что сравнимо с температурой плавления некоторых марок стали. Более того, он не проводит тепло (и электричество) и устойчив к механическим повреждениям. При этом по своей структуре хризотиловая ткань не отличается от других текстильных изделий. И, если в квартире загорелась рубашка, прожженная утюгом, или же полыхнула сковородка с перегретым маслом, совершенно необязательно «взрывать» квартиру огнетушителем — достаточно накрыть очаг возгорания асбестовым полотном. Оно лишит пламя доступа к кислороду и потушит его, при этом сама оставшись невредимой.

Асбестовое полотно входит в обязательный набор пожаротушения не только в доме, но и на производстве. К примеру, во время уборочной кампании 2023 в Белгородской области местные сотрудники МЧС специально проверяют его наличие у водителей комбайнов. Хризотиловая ткань позволяет ликвидировать очаг возгорания за считанные минуты — представьте, сколько гектаров пшеницы сгорит, если водитель не сможет потушить горящий двигатель вовремя! В целом, специалисты экстренных служб рекомендуют использовать хризотиловую продукцию для обеспечения противопожарной безопасности — это и изоляция нагревающихся элементов отопительных систем, и огнеупорный картон в местах контакта котлов и печей с легковоспламеняющимися элементами дома. При этом хризотиловая продукция является безопасной для здоровья человека — она не выделяет вредные пары при нагреве, химически инертна и не возгорается при любых условиях. Собственно, она единственная на отечественном рынке обладает статусом «НГ», т.е. «негорючий». Фактически, любой хризотилосодержащий материал представляет собой элемент пассивной противопожарной безопасности.

Согласно статистике Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России за первые три месяца 2023 года было зафиксировано 53 688 пожаров, в которых погибли 2 392 человека. При этом 43% или 23 118 пожаров от общего числа возникли в результате неосторожного обращения с огнем. Профилактические мероприятия пожарных позволяют минимизировать количество несчастных случаев, а наличие дома адекватных первых средств борьбы с огнем еще и избежать больших материальных потерь.