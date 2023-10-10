Хризотиловый футбол: традиции спорта

В начале октября на стадионе «Восток» в городе Ясный прошел очередной ветеранский турнир по мини-футболу. Хозяева поля, команды «Оренбургские минералы» и «Хризопро», принимали гостей из города Гай, поселков Светлого и Домбаровки, а также из Акъяра Республики Башкортостан. Спортсмены сразились в череде матчей, в результате которого первое место заняли футболисты из Гая, второе место досталось ясненской команде, а бронза отправилась в Домбаровку.

Ключевая особенность данного турнира заключается в том, что на нем соревнуются работники крупных предприятий, а не профессиональные спортсмены. Так, коллектив хризотилодобывающего комбината АО «Оренбургские минералы» сформировал одноименную команду, а в составе «Хризопро» вышли сотрудники резидента ТОСЭР «Ясный», занимающегося производством добавки для укрепления щебеночно-мастичного асфальтобетона. Они занимаются тренировками в свободное от работы время, часто соревнуются друг с другом во внутрикорпоративных соревнованиях и на городских мероприятиях.

Приставка «ветеранский» тоже существует не просто так. В нем отражен не возраст участников и не их путь в спорте, а количество лет, отработанных на мероприятии. На хризотилодобывающем комбинате АО «Оренбургские минералы» многие сотрудники трудятся десятилетиями, связывая свою профессиональную карьеру с одним местом работы. Их отменное здоровье является лучшим доказательством как эффективности организации труда в рамках большого горнодобывающего комбината, так и безопасности самого хризотилового волокна для здоровья человека. Сегодня хризотиловое волокно активно применяется в российской и зарубежной промышленности, а наша страна является лидером на этом рынке.

При этом за здоровьем работников хризотиловой отрасли пристально следят, как на комбинате «Оренбургские минералы», так и на его побратиме, комбинате «Ураласбест». Внутри компаний существуют отделы по контролю здоровья сотрудников, санаторно-профилактические комплексы, регулярно выделяются средства на предоставление бесплатных путевок для обследования и профилактики для работников и их семей. За многие десятилетия наблюдений на двух комбинатах с многотысячным штатом сотрудников ни разу не было выявлено эпидемии заболеваний, которые можно было бы связать с контактом с хризотиловым волокном. Кстати, «Ураласбест» также имеет свой футбольный клуб (ФК «Ураласбест»), регулярно выступающий на региональных и федеральных соревнованиях. Хризотиловые ГОКи активно спонсируют популяризацию здорового образа жизни внутри корпоративной структуры, строят площадки для развития спортом и даже физкультурно-оздоровительные центры.