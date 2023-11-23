Студентов «ГАПОУ Нит» ознакомили с технологическими процессами завода KAMA TYRES

Общество
23 ноября 2023

Студенты Нижнекамского индустриального техникума («ГАПОУ Нит») побывали на производстве ЦМК шин KAMA TYRES. В экскурсии приняли участие ребята, которые в будущем тоже станут шинниками, а пока готовятся к производственной практике.


Гости увидели, как готовятся резиновые смеси для будущих грузовых и ЦМК шин KAMA, KAMA PRO и FORZA, и в чем их отличия, узнали, как собирается конструкция шины, познакомились с процессами изготовления протекторов и бортовых колец, вулканизации и контроля качества. Студентов особенно впечатлил уровень автоматизации производства – там, где раньше трудились только люди, сейчас работают роботы.

«Меня впечатляют технологии. Это же все создано руками человека, умами людей, и это очень здорово, что в Нижнекамске есть такие производства, которые применяют эти технологии», — поделилась впечатлениями Ляйсан Хафизова, студентка 3 курса и будущий продолжатель династии шинников. Родители, сестра и другие родственники Ляйсан уже трудятся на предприятиях KAMA TYRES.
Каждый год примерно половина выпускников Нижнекамского индустриального техникума становится работниками предприятий KAMA TYRES. Такие экскурсии позволяют ребятам уже в процессе учебы познакомиться с реальными рабочими процессами, оценить масштабы и технологичность шинного производства и сделать осознанный шаг навстречу профессии.

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