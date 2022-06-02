Член Союза писателей России: Благодаря детям взрослые не стареют

Взрослые не стареют благодаря детям. Наше детство длится всю жизнь. И детское восприятие мира в чем-то весьма полезно. Об этом в День защиты детей заявила российский философ, член Союза писателей России Евдокия Лучезарнова.

Конечно, хочется поделиться с детьми опытом дружбы, любви, оградить от опасностей, но наши советы им пригодятся, как наши старые платья, не более, поскольку каждый из них индивидуален, и они всё сделают по-своему. В последнее время дети стали быстро физически взрослеть. Родителям следует подстраиваться и очень тактично помочь им разобраться со своим телом, оградить от инстинктов, научить правильно себя вести. Для этого родители должны сами стать детьми. Очень важно, любя дитя, не взваливать на него своё непрожитое, как это часто случается у родителей.

Другой вопрос – взросление. С 5 лет ребёнок должен отвечать за чистоту и порядок в своей комнате, должен проявить уважение папе и маме желать им спокойной ночи. Это важный этап взросления.