HTX обновит правила брокерской программы

Учитывая растущую вероятность снижения процентной ставки в сентябре и вступление спотового криптовалютного рынка в фазу консолидации, в криптопространстве готовится почва для следующих новаций. HTX, крупная криптовалютная биржа, объявила об обновлении правил своей брокерской программы, которое вступило в силу с 1 июля, предоставляя более гибкие модели торговых комиссионных для своих партнеров брокеров.

В настоящее время более 100 криптовалютных брокеров сотрудничают с HTX, на долю которых приходится примерно 10% объема торгов биржи и пользовательской базы за пределами материковой части Китая.

Обновление брокерской программы HTX привнесет следующие изменения в ее правилах: брокеры HTX смогут получать до 30% реферальных комиссионных от своих трейдеров, с которыми они имеют реферальные отношения; брокеры HTX смогут получать до 65% комиссионными от своих трейдеров с уровнем Prime ниже 7, размер комиссионных для брокеров варьируется в зависимости от уровня Prime их трейдеров.

Комиссионные рассчитываются один раз в день и распределяются на следующий день. По умолчанию комиссионные рассчитываются в USDT. Однако, если при исполнении ордера применяется вычет в $HTX, то комиссионные будут рассчитываться в $HTX.