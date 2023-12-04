Huasun представила первые в мире солнечные панели 210R на основе HJT

Everest G12R, первая в мире линейка прямоугольных солнечный панелей с гетеропереходом (HJT), была официально выпущена на рынок компанией Huasun Energy, ведущим в мире поставщиком вертикально интегрированных услуг и продуктов с гетеропереходом.

В основе панелей серии Everest G12R лежит высокоэффективная технология фотоэлементов HJT3.0. Новые панели оснащены прямоугольными фотоэлементами размером 182 мм х 105 мм. За счет использования передовых материалов и процессов, таких как двусторонний микрокристаллин, SMBB, светопреобразующая пленка и PIB, данные панели разработаны для обеспечения эффективности на уровне, как минимум, 23 % и более высокой выходной мощности в 640 МВт, что на 20 Вт больше по сравнению с прямоугольными панелями того же типа на основе других технологий.

По сравнению с традиционными квадратными панелями со стороной 182 мм новые панели большего размера увеличивают мощность приблизительно на 40 Вт, что потенциально поможет сэкономить на затратах на вспомогательные компоненты, такие как каркас и кабели. Сохранив ту же ширину 1134 мм, Huasun разработала три варианта панелей G12R различной длины для разных сценариев использования.

Использование панелей Everest G12R может привести к увеличению установленной мощности проекта, более высокой выработке энергии на единицу мощности и повышению общей эффективности. Так, например, использование панелей G12R-96 на крышах жилых зданий может увеличить установленную мощность на 7 % по сравнению с модулями TOPCon, что в результате даст дополнительно 47 000 кВт электроэнергии за 30 лет эксплуатации.

Аналогичным образом панели версии G12R-108, спроектированные для крыш коммерческих и промышленных зданий, обеспечивают увеличение установленной мощности на 8,9 % и увеличение общей генерации электроэнергии на 10,8 % за 30 лет эксплуатации. Панели G12R-132 для коммунальных проектов дают 3,2 % прироста генерации электроэнергии на 1 Ватт и приводят к снижению нормированной стоимости электроэнергии (LCOE) и более высокой внутренней норме доходности (IRR).