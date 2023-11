Huawei Cloud: Облачные решения и новые стандарты эффективности бизнеса в Европе  

Открылась выставка HUAWEI CONNECT 2023 PARIS. В ходе саммита «Accelerate Intelligence for Europe» Huawei Cloud продемонстрировала свою экспертность и поделилась успешными кейсами из различных отраслей с точки зрения технологии, бизнеса и экосистемы.

В своей вступительной речи Жаклин Ши (Jacqueline Shi), президент Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, выразила благодарность своим клиентам и партнерам за их неуклонную поддержку устойчивого роста Huawei Cloud в Европе. Она еще раз подчеркнула приверженность компании к созданию ценности для данного региона. «Huawei Cloud строит мощную локальную экосистему, вдохновляя европейские компании к масштабированию в мировом масштабе с помощью наших облачных решений», – поделилась она. «Мы с нетерпением ждем достижения общего успеха с нашими клиентами и партнерами.

По состоянию на сегодняшний момент Huawei Cloud ведет свою деятельность в 30 регионах и 84 зонах доступности по всему миру, имеет 42 000 партнеров и 5 миллионов разработчиков. Huawei Cloud запустила серию инновационных облачных решений и сервисов. Модели Pangu нашли широкое применение в различных отраслях. GaussDB переопределяет построение баз данных. MetaStudio, студия по производству цифрового контента Huawei Cloud, дает каждому человеку и компании возможность использования виртуальных людей.

Тим Тао (Tim Tao), президент Huawei Cloud Europe, представил программную речь под названием «Translate Our Cloud Expertise to Your Business Excellence» (Применение нашего экспертного опыта в области облачных технологий к повышению эффективности вашего бизнеса). Он поделился успехом, которого добилась компания Huawei Cloud в Европе за прошедший год: Huawei Cloud расширила свое глобальное присутствие, запустив облачные регионы в Ирландии и Турции. Помимо этого, в Ирландии, Турции, Венгрии, Германии и Франции были развернуты местные команды, обеспечивающие операционную эффективность и техническую поддержку сервисов. В Европе клиентская база Huawei Cloud выросла на впечатляющие 121 %. Компания существенно увеличила число своих партнеров. Признавая важность стартапов, Huawei Cloud запустила специальные программы, которые добились существенного прогресса.

Tim Tao, President of Huawei Cloud Europe, delivers his speech

Тим отметил: «Заглядывая в будущее, мы будем усерднее работать с вами над ускорением цифровой трансформации и обновления интеллектуальных решений в Европе».

Местные истории успеха также продолжают появляться. Travelgate, ведущий онлайн-маркетплейс путешествий, заключила с Huawei Cloud партнерское соглашение по созданию максимально доступной, эффективной и масштабируемой нативной облачной архитектуры. SLA их сервиса достиг впечатляющих 99,95 %, а системы мгновенно масштабировались. 433, крупнейшее мировое футбольное сообщество, также сотрудничало с Huawei Cloud по модернизации своего приложения. Это позволило футбольным фанатам по всему миру свободно обсуждать и отмечать победы в режиме реального времени по ходу любой игры.

Huawei Cloud предлагает три способа, позволяющие вдохновить большее число клиентов на цифровую, интеллектуальную и деловую эффективность:

1. Построение эффективной команды. Huawei Cloud постоянно наращивает объем инвестиций в Европе для достижения высоких операционных результатов и создания команд клиентского успеха за счет построения трехуровневой системы сервисов для оперативно реагирующей и хорошо структурированной поддержки. Местные команд операционной эффективности и технические эксперты на местах помогают клиентам проектировать, планировать и внедрять стратегии миграции на облачные решения. Местная техническая команда Huawei Cloud обеспечивает техническую онлайн-поддержку в режиме 24/7 и исчерпывающие эффективные услуги, гарантирующие беспроблемный клиентский опыт.

2. Построение эффективной модели. Huawei Cloud помогает нарастить эффективность в организациях, архитектуре и процессах, разработанных под уникальные бизнес-сценарии на основе передовых мировых практик и опыта кастомизации продуктов компании Huawei Cloud. Предоставляя оптимальную архитектуру и детерминистские операции, Huawei Cloud прокладывает клиентам дорогу по более эффективному использованию и управлению облачными решениями.

3. Построение эффективной платформы. Премиальные сервисы и надежная местная экосистема обеспечивают устойчивую цифровую трансформацию. В ближайшие три года Huawei Cloud вырастит 20 000 местных разработчиков за счет создания академии Huawei Cloud Academy и разработки совместных решений с 1 000 местных партнеров, чтобы помочь им расширить свой бизнес локально и в мировом масштабе. Программы для стартапов расширят облачные ресурсы, технологии и поддержку вывода продукции на рынок для 800 европейских стартапов.

На данном мероприятии г-н Рэй (Ray) вице-президент Huawei Cloud Europe Marketing and Solutions и Леон Ю (Leon Yu), вице-президент Huawei Cloud Global Ecosystem представили облачные нативные технологии и сервисы экосистемы в своей программной речи «Make the Most of Cloud and Become a New Cloud Native» и «Driving Growth Through Cloud Ecosystem».

Launch of «Go Cloud, Grow Cloud» Partner Program

Launch of Huawei Cloud Startup Program for Europe

Событие завершилось запуском программы для европейских стартапов «Huawei Cloud Startup Program» и партнерской программы «Go Cloud, Grow Cloud», обозначив непреклонную приверженность Huawei Cloud к стимулированию обширной коллаборации с европейскими стартапами и партнерами во имя общего успеха.