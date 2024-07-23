Ярмарка профессий пройдет в рамках проекта «Переговорка» в Петербурге

27 июля в Санкт-Петербурге на площадке «Точка Кипения — ГУАП» (ул. Труда, д.8) пройдет первая в этом году встреча участников и экспертов проекта «Переговорка» от трека Росмолодёжь.Карьера. Это мероприятие раскрывает множество возможностей для активно участвующей молодежи и стремящихся к профессиональному саморазвитию специалистов. Программа события включает в себя ярмарку профессий, где участники смогут познакомиться с представленными работодателями вакансиями, а также присоединиться к круглым столам, посвященным ключевым вопросам трудоустройства и карьерного роста.

К участию в «Переговорке» приглашены не только молодые специалисты, но и исследователи, студенты и школьники, которые делают первые шаги в своем трудовом пути. Это отличная возможность для молодежи проконсультироваться с практиками, задать интересующие вопросы и, возможно, найти свое первое место работы или стажировки. Важно, что формат круглых столов позволяет задействовать опытных профессионалов из лучших компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области. К участию приглашены представители государственных органов, общественных организаций и крупнейших компаний: Управление ФНС России по Санкт-Петербургу, «Кингисеппский машиностроительный завод», «Уральская горно-металлургическая компания», «Газпром Энергохолдинг», «Авиакомпания «Россия», АНО «Корпоративная Академия Госкорпорации «Росатом» (Санкт-Петербург) и другие.

Участникам будет представлена информация об актуальных вакансиях, новых профессиях и трендах на рынке труда региона. Представители компаний расскажут о своих ожиданиях от кандидатов и особенностях работы в своей области. Среди ключевых тем обсуждения будут отраслевые подходы к трудоустройству и перспективы, которые открываются перед молодыми специалистами на современном рынке труда.

Также в рамках «Переговорки» будут обсуждаться возможности эффективного взаимодействия молодежи с общественными организациями и ведущими предприятиями Северо-Западного Федерального округа. Это позволит установить партнерские отношения и создать благоприятную среду для развития молодежного потенциала в регионе.

Помимо этого, на мероприятии участники смогут пообщаться друг с другом, обменяться контактами, а также наладить профессиональные связи, которые могут оказаться полезными в будущем. Это взаимодействие может стать началом сотрудничества или партнерства, что является важным аспектом для начинающей карьеры.

Проект запущен совместно с Советом работающей молодёжи (https://t.me/srmspb) при Комитете по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга и Технопарком Ленполиграфмаш (https://lpmtech.ru).

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