Huawei Datacom вошла в число лидеров в рейтинге Gartner® Magic Quadrant™ 2022 года

Общество
27 декабря 2022

Компания Huawei объявила о том, что вошла в число лидеров в рейтинге Gartner® Magic Quadrant™ 2022 года в категории Инфраструктура корпоративных проводных и беспроводных локальных сетей — единственный поставщик за пределами Северной Америки, включенный в этот рейтинг. Компания Huawei считает это знаковым событием, которое стало еще одним доказательством глобального признания полной линейки сетевых предложений Huawei. Широкий ассортимент решений Huawei включает в себя решение CloudCampus 3.0, коммутаторы серии CloudEngine, точки доступа к Wi-Fi AirEngine и платформу автоматического и интеллектуального управления сетью iMaster NCE.

Будучи превосходным поставщиком на мировом рынке проводной и беспроводной инфраструктуры локальных сетей, Huawei обладает множеством преимуществ, включая всеобъемлющий ассортимент продукции, платформу сетевого управления, использующую искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (ML), беспроводную поддержку и лучшие в отрасли «Способность к реализации» и «Полноту видения».

Компания Huawei располагает комплексом корпоративных решений в области проводной и беспроводной инфраструктуры LAN. Среди предлагаемых продуктов и решений — универсальное решение CloudCampus для сетей LAN, WLAN и WAN, многофункциональные коммутаторы серии CloudEngine, удостоенные множества наград точки доступа к Wi-Fi AirEngine и проверенная на практике платформа автоматического и интеллектуального управления сетью iMaster NCE. На сегодняшний день эти продукты и решения служат миллионам клиентов по всему миру и получают их высокую оценку.

Компания Huawei будет и далее развивать глобальный корпоративный рынок и непрерывно внедрять инновации, задавая стандарты для корпоративных сетей в плане упрощенной сетевой архитектуры, проектирования лучшего в своем классе аппаратного оборудования, гибкого программного обеспечения и гибких бизнес-моделей.

В частности, Huawei упрощает архитектуру кампусной сети с трех до двух слоев за счет своего решения, состоящего из центрального коммутатора и удаленных модулей. Уделяя большое внимание совершенствованию аппаратного оборудования, Huawei представила новейшие интеллектуальные антенны третьего поколения Wi-Fi 6, а также ряд новейших коммутаторов CloudEngine и точки доступа AirEngine. Что касается обновления программного обеспечения, то Huawei может похвастать мощной платформой автоматического и интеллектуального управления сетью iMaster NCE, лежащей в основе первой в отрасли сети автономного вождения L3 для кампусов. А когда речь заходит об инновационных моделях бизнеса, компания Huawei выгодно отличается от других поставщиков, внедряя модель облачного управления, доступную как для приобретения, так и для аренды, а также гибкие варианты развертывания, включая локальные, общедоступные облачные сервисы Huawei и облачные сервисы, принадлежащие MSP.

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