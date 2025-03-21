Huawei DigiTruck Kenya чествует 290 новых выпускников с цифровыми навыками 

Партнеры и слушатели проекта Kenya DigiTruck отметили выпуск 290 молодых людей в Хома-Бей.

Во время шестинедельного этапа обучения, который проходил в рамках инициативы Huawei TECH4ALL по цифровой интеграции, 143 женщины и 147 мужчин прошли обучение цифровым навыкам, необходимым для безопасной и уверенной навигации в современном цифровом мире. Содержание курса сфокусировано на компьютерной грамотности, цифровом маркетинге, предпринимательстве, финансовой грамотности и кибербезопасности.

«Цифровые навыки больше не являются дополнительными — они обязательны. Независимо от того, начинаете ли вы онлайн-бизнес, работаете удаленно или используете технологии, цифровая грамотность открывает возможности», — сказал д-р Раймонд Омолло (Raymond Omollo), C.B.S., главный секретарь Государственного департамента внутренней безопасности и национальной администрации Кении.

DigiTruck, полностью работающий на солнечной энергии и оснащенный рабочими станциями, подключением к Интернету и цифровыми инструментами, представляет собой мобильную аудиторию, установленную на кузове грузовика, которую можно водить в отдаленные, труднодоступные районы. С момента своего запуска в Кении в 2019 году программа DigiTruck предоставила бесплатное обучение 6030 молодым людям в 36 округах, уделяя особое внимание молодым людям, ищущим работу, девушкам и женщинам. Только в 2024 году 906 слушателей из 1648 были женщинами.

«В дополнение к нашему партнерству по обучению в университетах с более чем 60 университетами и ТПОП, мы запускаем DigiTruck, чтобы охватить молодежь за пределами формального образования и в сельских районах. Я с гордостью могу сказать, что мы обеспечили равное гендерное разделение среди слушателей, поскольку цифровые навыки действительно необходимы для всех в сегодняшней экономике», — сказал Адам Лейн (Adam Lane), директор по правительственным вопросам и политике Huawei.

Проект DigiTruck — это партнерство между Huawei, Управлением ИКТ Кении при Министерстве информации, связи и цифровой экономики, Министерством по делам молодежи, Национальным молодежным советом, Национальным агентством инноваций Кении, Safaricom, Computers for Schools Kenya и другими местными партнерами.

Проект согласуется с национальной Программой экономических преобразований «снизу вверх» и Программой цифровых супермагистралей. Он также отражает приверженность правительства Кении преодолению цифрового разрыва, содействию цифровым лидерам завтрашнего дня и развитию креативной экономики. Например, учебный курс, проведенный в Хома-Бей, включал конкурс инноваций, который побуждал участников разрабатывать практические решения проблем сообщества. Победители конкурса разработали цифровые решения, которые направлены на повышение качества оказания медицинских услуг, улучшение жизни местных шахтеров и распространение информации о безопасности в Интернете и кибербезопасности.

Ожидается, что выпускники DigiTruck будут стимулировать более высокий уровень зачисления на курсы по ИКТ, расширять цифровое предпринимательство и способствовать внедрению цифровых технологий в сельских районах.

DigiTruck — это одна из программ Навыки на колесах, реализуемых в рамках инициативы Huawei TECH4ALL. К концу 2024 года программа Skills on Wheels организовала обучение цифровым навыкам и осведомленности о кибербезопасности для более чем 110 000 человек в 20 странах, а мобильные аудитории охватывали более 50 000 километров.