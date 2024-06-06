Huawei Game Salon 2024: AppGallery поможет партнерам выйти на международную арену

AppGallery, официальная дистрибьюторская платформа Huawei, провела в Стамбуле мероприятие Huawei Game Salon — Cloud Collaboration (Europe) («Игровой салон Huawei», посвященный сотрудничеству в сфере облачных сервисов в Европе). Мероприятие было направлено на укрепление сотрудничества между AppGallery и ее партнерами и создание надежной инфраструктуры публичного облака для компаний в Европе.

AppGallery Welcomes Partners to Huawei Game Salon.

За последнее десятилетие Huawei наладила прочные связи на европейском рынке, соединяя Восток и Запад и поддерживая рост местного бизнеса. Деятельность Huawei позволила китайским разработчикам охватить более широкую европейскую аудиторию геймеров, а турецким разработчикам игр — повысить свою узнаваемость в Европе.

На Игровом салоне компания Huawei представила Huawei Cloud как ведущее бизнес-решение, предлагающее профессиональные, быстрые, стабильные и безопасные универсальные облачные сервисы для игровых компаний, стремящихся создать высококачественную, и целостную облачную игровую среду.

С учетом того, что, по прогнозам, объем рынка мобильных игр в Европе в 2024 году выйдет на уровень 8,56 млрд долл. США, Huawei уделяет все больше внимания европейской игровой индустрии. Турция, которая отличается растущим числом талантливых разработчиков и обширной, лояльной игровой аудиторией, играет ключевую роль в планах Huawei.

Страна, где проживает 30 миллионов геймеров, лидирует на игровом рынке Ближнего Востока. В 2023 году оборот индустрии достиг 300 млн долл. США, а ее рост составил 16% в годовом исчислении. Поскольку смартфоны являются основным устройством, используемым европейскими пользователями для доступа к играм, а более 75% населения Турции владеет смартфонами, рынок мобильных игр в этой стране имеет огромный потенциал.

В прошлом году рыночная стоимость сектора панразвлечений составила 228,7 млн долл. США, а число пользователей превысило 62,5 млн человек, что составляет 73,1% от общей численности населения. По данным AppAnnie, в 2023 году объем платежей в панразвлекательных приложениях в Турции составил 76 млн долл. США, что вывело Турцию в пятерку мировых лидеров.

Игровой салон Huawei тепло приветствовал ведущих китайских разработчиков, таких как Funplus, Tencent, Moonton, miHoYo и др.

«Мы намерены способствовать созданию динамичного игрового сообщества в Европе. Тесно сотрудничая с нашими партнерами, мы надеемся предоставить региону передовые, надежные и первоклассные игровые возможности», — поделился планами Шань Сюэфэн (Shan Xuefeng), управляющий директор Департамента развития экосистемы и продаж в Европе подразделения Huawei Consumer Cloud Service.

Интерактивный обмен мнениями с CP-Gamer предоставил китайским разработчикам возможность ознакомиться с успешным опытом работы европейских партнеров Huawei — разработчиков игр Playrix и Com2us. В ходе этого обмена представители Playrix и Com2us подчеркнули, что адаптация к специфике местных пользователей является ключом к их успеху в Турции. Последующий сеанс обмена мнения с местными партнерами добавил новые аспекты для обсуждения в программу этого дня.

Участники познакомились с турецкой культурой и осмотрели облачный центр обработки данных HUAWEI (HUAWEI CLOUD Data Center). День завершился прощальным ужином.

Мероприятие произвело большое впечатление на партнеров Huawei, включая Tencent, Moonton, miHoYo и Funplus, которые выразили энтузиазм по поводу сотрудничества с Huawei в будущем, планируя опубликовать свои игры на AppGallery в Европе во второй половине 2024 года.

Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo), вице-президент подразделения Huawei Mobile Services Europe, сказал: «Мобильные игры — это глобальное явление. Наша цель — преодолеть разрыв между ведущими глобальными разработчиками и европейскими геймерами. Для достижения этой цели мы предлагаем всестороннюю поддержку, от разработки до монетизации, что имеет решающее значение для помощи партнерам в расширении их деятельности на международной арене».