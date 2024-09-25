Huawei и партнеры совместно представили интеллектуальное решение для энергораспределения

На Глобальном саммите по электроэнергетике, состоявшемся в рамках международного форума HUAWEI CONNECT 2024, компания Huawei и ее партнеры по экосистеме совместно представили интеллектуальное решение для энергораспределения. Это решение поможет электроэнергетическим предприятиям во всем мире повысить производительность и достичь общего успеха в цифровой и интеллектуальной трансформации.

Huawei and ecosystem partners jointly released Huawei Intelligent Distribution Solution

Со вступительной речью выступил Дэвид Ван (David Wang), исполнительный директор, председатель Совета по управлению ИКТ-инфраструктурой Huawei. Он указал на важность цифровых и интеллектуальных технологий для решения задач, стоящих перед новыми энергосистемами. Он также подчеркнул, что инновации являются ключом к преодолению отраслевых проблем. Задача обеспечения стабильной и долгосрочной цифровой и интеллектуальной трансформации в электроэнергетике требует создания системных возможностей. Кроме того, наличие процветающей экосистемы является предпосылкой для стимулирования инноваций и достижения динамичного прогресса.

Выступая с программной речью, Дэвид Сунь (David Sun), вице-президент компании Huawei и генеральный директор подразделения цифровизации электроэнергетики, заявил, что предприятиям электроэнергетики необходимо диверсифицировать бизнес-сценарии и сделать их интеллектуальными, продвигая цифровую и интеллектуальную трансформацию с точки зрения бизнеса, экономики и технологий. Целью является решение проблем, создание ценности и поддержка эффективной реализации поэтапного развертывания и долгосрочных стратегий предприятия.

На саммите компания Huawei и ее партнеры по экосистеме совместно представили интеллектуальное решение для энергораспределения (Intelligent Distribution Solution). Это решение опирается на архитектуру «облако – канал – периферия – канал – устройство» и задействует преимущества инновационных технологий, чтобы помочь энергетическим предприятиям во всем мире сократить потери в cети, повысить надежность электроснабжения, улучшить качество обслуживания пользователей и обеспечить гарантии для крупномасштабной и высокопропорциональной интеграции и потребления новой энергии.

Решение также создает открытую и устойчивую сеть связи, которая решает две основные проблемы — прозрачность 400 В и передача мощности среднего напряжения в распределительной сети как в настоящее время, так и в будущем. Ян Бинь (Yang Bin), директор по энергетическим коммуникациям Национального центра диспетчерского управления электроэнергией Государственной электросетевой корпорации, выразил свое согласие с таким подходом. Он поделился своим видением развития новой энергосистемы, заявив, что в будущем сети электросвязи, магистральные и распределительные сети, а также микросети будут развиваться согласованно для удовлетворения требованиям пяти стандартов и создания десяти новых платформ, помогая строить новую и более совершенную энергосистему.

При разработке своего интеллектуального решения для энергораспределения компания Huawei объединила усилия с почти 30 компаниями и партнерами по экосистеме. Придерживаясь политики открытости и сотрудничества, Huawei облегчает доступ к необходимым ресурсам и их эффективное использование. Huawei сотрудничает с клиентами и партнерами с целью поощрения инноваций в экосистемах и построения взаимовыгодного будущего. Это отвечает концепции компании HK Electric в отношении новой системы контроля низковольтных сетей. Тони Юнг (Tony Yeung), генеральный директор Отдела передачи и распределения электроэнергии компании HK Electric, сказал на саммите: «Мы надеемся создать открытую платформу, разработанную совместно всеми операторами и поставщиками, чтобы каждый мог в полной мере проявить свои сильные стороны и помочь предприятиям минимизировать затраты на НИОКР».

Марсио Шехтман (Marcio Szechtman), вице-президент по технической части Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ) и почетный член СИГРЭ, пожизненный член IEEE/PES, У Чжэнжун (Wu Zhengrong), директор Департамента передачи и распределения электроэнергии государственной компании China Southern Power Grid, Син Цзюнь (Xing Jun), главный эксперт государственной компании State Grid Shaanxi, и другие гости из отечественных и зарубежных организаций поделились проблемами и практическим опытом предприятий электроэнергетики в связи с внедрением цифрового интеллекта.