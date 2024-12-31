Huawei и правительство Марокко ускоряют трансформацию национальной системы образования с помощью проекта DigiSchool 

Компания Huawei объявила об успешном завершении проекта DigiSchool 2024 в Марокко, подчеркнув его вклад в обеспечение равного доступа к цифровым технологиям для всех учащихся в Королевстве.

«Проект DigiSchool подчеркивает важность развития цифровых навыков и консолидации государственно-частного партнерства как реального рычага для повышения устойчивости цифровой экосистемы, — сказал Дэвид Ли (David Li), управляющий директор Huawei Morocco. — Этим стратегическим партнерством компания Huawei демонстрирует приверженность продолжению инвестиций в обучение и инновации, а также поддержки стремления Марокко к качественному и инклюзивному цифровому образованию».

Основное внимание проекта было сосредоточено на развитии цифровых навыков и обучении преподавателей и учащихся таким технологиям, как искусственный интеллект, виртуальная реальность, разработка веб-ресурсов и приложений. На протяжении года участники также получили практический опыт в области робототехники и программирования и возможность решать технические головоломки и повышать цифровую грамотность с помощью интерактивных игр, предназначенных для стимулирования творчества и инициативы.

Структура проекта DigiSchool 2024 была разделена на четыре этапа. Первый этап обеспечил обучение 265 учителей средних школ навыкам ИКТ в 12 регионах Марокко. Второй этап был сосредоточен на предоставлении текущей поддержки прошедшим обучение учителям в процессе использования ими приобретенных навыков в классах для 2650 учащихся. На третьем этапе в период с мая по ноябрь было организовано 12 региональных хакатонов, охватывающих 12 регионов Марокко, в которых приняли участие 714 учащихся, которым было предложено разработать решения в области ИКТ для разрешения поставленных задач.

Четвертый и заключительный этап в декабре состоял из технологических учебных центров в Фесе, Марракеше и Агадире. Организованные совместно с соответствующими региональными академиям образования, они собрали 180 учащихся и 60 преподавателей из 12 регионов Марокко. Эти учебные центры были разработаны для оттачивания навыков ИКТ, которые учащиеся приобрели в классе и на хакатонах ранее в этом году.

Команды получили персонализированную поддержку для совершенствования их проектов в рамках хакатона и презентации их решений жюри, а выдающиеся заявки получили призы.

Проект DigiSchool 2024 завершился ознакомительной экскурсией по учебному центру в Агадире с 17 по 19 декабря. В состав делегации высокого уровня вошли Мохамед Саад Беррада (Mohamed Saad Berrada), министр национального образования, дошкольного образования и спорта; Уафае Чакир (Ouafae Chakir), директор Региональной академии образования и подготовки кадров в регионе Сус-Масса; Аида Бугрин (Aida Bougrine), региональный директор в провинции Агадир Ида-Утанан; и Чэнь Сяолей (Chen Xiaolei), вице-президент Huawei Morocco.

Во время экскурсии учащимся была предоставлена возможность продемонстрировать свои новые навыки, представив делегации разработанные ими решения.

Успех программы DigiSchool 2024 свидетельствует о постоянной приверженности правительства Марокко цифровизации, инклюзивности и справедливости национальной системы образования, а также о его роли как регионального примера использования технологий в качестве вектора достижения равных возможностей и прогресса — результата, которому также привержена компания Huawei.

Параллельно с рядом образовательных инициатив, реализуемых по всему миру в рамках программы Huawei TECH4ALL с такими партнерами, как ЮНЕСКО, Close the Gap и министерства правительств, компания Huawei также реализует проекты DigiSchool в Кении, Сенегале, Южной Африке, Чили и Китае для подключения удаленных школ к Интернету и развития цифровых навыков учащихся и учителей.