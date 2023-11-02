Huawei наградила победителей конкурса по точной настройке и применению ИИ Wukong-Huahua

Победители конкурса по точной настройке и применению технологий искусственного интеллекта Wukong-Huahuaна на тему «Научная фантастика и творчество» получили призы от Huawei на конференции «Научная фантастика и научные факты», проведенной в Музее научной фантастики Чэнду. Конференцию проводила компания Huawei в рамках 81-й Всемирной конвенции научной фантастики. В конференции приняли участие директор центра исследований написания научной фантастики Китайской ассоциации писателей научной фантастики Ванг Джинканг, победитель премии Hugo Awards 2016 и 2023 гг. Ннеди Окорафор и лауреат Galaxy Award и Chinese Nebula Awards Ю Кан, а также директор открытого сообщества Huawei MindSpore Ху Сяоман.

From left to right: Moderator: Chen Xi, Director of The Valley 101, Nnedi Okorafor, Wang Jinkang, Hu Xiaoman, and Yu Kun, at the Salon

Во время конкурса по точной настройке и применению технологий искусственного интеллекта Wukong-Huahua команды со всего мира выполняли точную настройку модели Wukong-Huahua для создания контента на основе искусственного интеллекта (AIGC) или разрабатывали приложения на основе этой модели. По итогам мероприятия было выбрано шесть команд, удостоенных первых и вторых премий.

Базовая модель Wukong-Huahua — это диффузионная модель, которая может создавать изображения на основе китайского текста. Эта модель объединяет платформу искусственного интеллекта MindSpore и аппаратное обеспечение Ascend Atlas. Она была обучена на базе набора данных Wukong, крупнейшего общедоступного мультимодального набора данных для китайского языка в мире. Данная модель способна генерировать высококачественные изображения различных сцен в широком спектре стилей.

Научная фантастика и развитие технологий уже давно и неразрывно связаны друг с другом. В то время как произведения в жанре научной фантастики всегда вдохновляли предпринимателей и исследователей на создание и поддержку более инновационных технических продуктов, новые достижения науки и техники побуждали создателей научной фантастики творить более сложные и интригующие миры.

Hu Xiaoman (right) presents awards to the winners of the Wukong-Huahua AI Fine-Tuning and Application Competition

Представитель компании Huawei Ху Сяоман рассказал на конференции о том, как новейшие технологии, такие как базовые модели, применяются в творчестве, например, в литературе в жанре научной фантастики. Прежде технологии искусственного интеллекта использовались для более тщательного наблюдения за окружающим миром и его анализа, но последние достижения привнесли революционные изменения в сфере ИИ, улучшив способность этой технологии создавать контент. Технология AIGC стремительно совершенствуется и уже широкого описывается в научной фантастике. Господин Ху говорит: «Мы должны подумать о том, каким образом технологии могут помочь решать проблемы реального мира, а не сваливать на них все неудачи».

Ю Кун также заявил, что технологии коренным образом изменили наш мир. Поскольку новые технологии появляются ежедневно, по его мнению, нам нужны прорывы теоретической мысли в фундаментальной науке и технике, которые такие компании, как Huawei, будут внедрять в реальные применения, если мы хотим полностью раскрыть потенциал технологий.

Д-р Ннеди Окорафор рассказала о важности научной фантастики в Африке, в частности, о ее влиянии на технических прогресс в африканских странах. Она полагает, что произведения в жанре научной фантастики являются плодом глобализированного творческого мышления, а африканская научная фантастика — это средство, с помощью которого люди могут предвидеть будущее и проектировать влияние технологий на наше общество, нашу экономику и политику.

В будущем компания Huawei продолжит поддерживать развитие научной фантастики, расширять ее технологические преимущества и использовать потенциал технологий для воплощения большего количества идей научной фантастики в жизнь. Huawei также продолжит исследовать бесконечные возможности науки и техники, открыто сотрудничать с остальным миром, и применять технологию ICT во всех отраслях. Предлагая цифровые, интеллектуальные и экологичные решения, компания Huawei стремится создавать добавленную стоимость для различных отраслей промышленности и извлекать максимальную практическую пользу технологий для всех.