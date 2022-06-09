Huawei назвала революционные изобретения в сфере ИИ, 5G и удобства использования

Мир
9 июня 2022

Компания Huawei назвала ключевые изобретения в рамках своей проходящей раз в два года премии «Топ-10 лучших изобретений». Объявление было сделано в ходе форума «Расширение инновационного ландшафта 2022» (Broadening the Innovation Landscape 2022), состоявшегося в штаб-квартире компании в Шэньчжэне.

Этой наградой отмечаются изобретения, способные поддержать создание новой серии продукции, стать важными коммерческими особенностями существующей продукции или обеспечить значительную ценность для компании и отрасли.

Удостоенные наград изобретения варьируются от нейронной сети AdderNet, которая значительно сокращает энергопотребление и площадь цепи, до революционного «оптического зрачка», обеспечивающего уникальный идентификатор для систем оптоволоконной связи. «Оптический зрачок» разработан для оказания операторам помощи в управлении сетевыми ресурсами, что позволит сократить время и затраты, связанные с развертыванием широкополосной связи.

Объявление было сделано в контексте темы прав интеллектуальной собственности, защита и обмен которыми, по мнению компании Huawei, имеет ключевое значение для технологической экосистемы.

«Защита ИС является ключом к защите инноваций, — заявил директор по правовым вопросам компании Huawei Cун Люпин (Song Liuping). — Мы стремимся лицензировать наши патенты и технологии, чтобы поделиться своими инновациями со всем миром. Это будет способствовать расширению ландшафта инноваций, продвижению нашей отрасли вперед и развитию технологий для всех».

«Компания Huawei непрерывно меняется и постоянно демонстрирует всему миру ценность ИС из Китая», — заявил руководитель китайского департамента Международной ассоциации защиты интеллектуальной собственности Тянь Липу (Tian Lipu). —

К концу 2021 года компания Huawei уже имела более 110 тысяч действующих патентов в более чем 45 000 семействах патентов. Она получила больше патентов, чем любая другая китайская компания, подала наибольшее число патентных заявок в Европейское патентное ведомство и заняла пятое место по количеству новых патентов, выданных в Соединенных Штатах. Уже пять лет подряд компания Huawei занимает первое место в мире по количеству заявок на патентное сотрудничество.

Руководитель отдела прав на интеллектуальную собственность компании Huawei Алан Фань (Alan Fan) заявил, что ценность патентов Huawei получила широкое признание в отрасли, особенно по таким популярным стандартам, как сотовые технологии, Wi-Fi и кодеки аудио- и видеосигналов.

«За последние пять лет более двух миллиардов смартфонов были оснащены запатентованными технологиями 4G/5G компании Huawei. Что касается автомобилей, потребителям ежегодно поставляется около восьми миллионов транспортных средств с лицензированными сетевыми технологиями Huawei», — заявил г-н Фань.

Кроме того, Huawei активно сотрудничает с компаниями, занимающимися выдачей патентных лицензий, предлагая универсальные лицензии на основные стандарты.

«Более 260 компаний, на долю которых приходится миллиард устройств, получили патентные лицензии Huawei HEVC через патентный пул», — заявил г-н Фань. Он добавил, что компания обсуждает вопрос о создании нового патентного пула для предоставления отрасли «быстрого доступа» к патентам Huawei на устройства Wi-Fi по всему миру.

Huawei также обсуждает совместные программы лицензирования патентов на 5G с лицензионными экспертами и другими ведущими отраслевыми организациями, выдающими лицензии.

Лю Хуа (Liu Hua), руководитель представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности в Китае, высоко оценил постоянное внимание компании Huawei к инновациям, заявив следующее: «Мы с нетерпением ждем дальнейшего участия компании Huawei в глобальной конкуренции высокого уровня, в основе которой лежит новаторство».

Для Мануэля Десантеса (Manuel Desantes), бывшего вице-президента Европейского патентного ведомства, количество зарегистрированных патентов и изобретений больше не имеет такого большого значения с учетом огромного числа изменений, происходящих в мире в настоящее время. «Система IP должна работать таким образом, чтобы защиты заслуживали те инновации, которые имеют реальную ценность», — заявил он.

В этом году компания Huawei провела уже третье мероприятие на тему инноваций и интеллектуальной собственности, посвященное инновационной деятельности компании. Компания Huawei ежегодно инвестирует более 10% своей выручки от продаж в исследования и разработки.

По параметру расходов на исследования и разработки компания Huawei заняла второе место в рейтинге инвестиций ЕС в промышленные исследования и разработки 2021 года. В 2021 году компания увеличила объем своих инвестиций в исследования и разработки до 142,7 млрд юаней, что составляет 22,4% от общего объема выручки. За последнее десятилетие общий объем инвестиций компании Huawei в исследования и разработки превысил 845 млрд юаней.

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