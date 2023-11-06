Huawei объявляет победителей конкурса XMAGE Awards 2023

Компанией Huawei названы 57 победителей конкурса XMAGE Awards 2023. Конкурс, на котором награждаются фотографии, выполненные устройствами Huawei, были названы три получателя главного приза, 17 победителей в отдельных категориях, 34 призера, занявших второе место, и три получателя поощрительной премии.

Победители этого года выбирались из более чем 600 000 заявок, полученных в период с 7 апреля по 15 августа от участников из почти 100 стран. После Китая пятью странами с наибольшим количеством заявок стали Малайзия, Турция, Польша, Филиппины и ОАЭ. Самыми популярными использовавшимися моделями оказались HUAWEI P60 Pro, HUAWEI P40 Pro и HUAWEI Mate 40 Pro.

Три удостоенные главного приза фотографии, которые завоевали сердца судей

Главный приз получили фотографии «Облака-драконы» Домкара Калинавана Лагто (Domcar Calinawan Lagto) с Филиппин, «Авиашоу» Петра Цебуля (Piotr Cebula) из Польши и «Бесстрашный орел» Доу Чанли (Dou Chuanli) из Китая. Каждый победитель получит от творческого фонда XMAGE в качестве поддержки работы фотографов и стимула к дальнейшему использованию устройств Huawei 10 000 долларов США (до уплаты налогов).

Комментарий судьи: «Только когда фотограф выходит за традиционные рамки, мы можем увидеть композиции, которые быстро исчезают, необычны или сложно увидеть», — сказала Чен Сяобо (Chen Xiaobo), 9-й вице-президент Ассоциации фотографов Китая.

Комментарий судьи: «Снимок вызывает больше вопросов, чем предлагает ответов, поэтому будит воображение зрителя. Совершит самолет благополучную посадку или разобьется? Куда он направляется? Чей силуэт мы видим на переднем плане? На этой фотографии видно ощущение развивающейся истории и движение с призывом к зрителю заполнить пробелы», — сказала Джессика Хромас (Jessica Hromas), фотограф-портретист из Австралии.

© Dou Chuanli (China) Fearless Eagle | HUAWEI Mate 40 RS

Комментарий судьи: «Кроме того, что снаружи, еще более важно увидеть то, что находится внутри объектов, их характеры или их эмоции в тот момент. Мы видим много орлов на картинах, фотографиях и видео, но я точно никогда не забуду эту работу — она определенно запечатлела истинную душу орла. Под его раздувающимися, густыми перьями видны острые, пугающие глаза», — сказала китайский фотограф моды Пей Тонгтонг (Pei Tongtong).

Новые категории, вдохновляющие яркое творчество

В конкурсе этого года были отмечены работы в ряде категорий, в том числе: «Ночная прогулка», «Портрет», «Искусство и мода», «Под открытым небом», «Здравствуй, жизнь», «Раскадровка», «Действие» и «Репортаж». Новые категории были добавлены, чтобы помочь участникам раскрыть свою креативность и показать свою уникальную точку зрения.

Из всех категорий было выбрано 17 победителей и 34 призера, занявших второе место, которые получат по 1500 и 1000 долларов США из творческого фонда XMAGE.

© Zhang Wei (China) Night View on the Bridge | HUAWEI P40 | Best-in-Category winner of the Night Walk category

© Rhon Paolo C. Velarde (the Philippines) Child’s Future | HUAWEI P40 Pro | Best-in-Category winner of the Portrait category

© Wang Hanbing (China) Mountain View | HUAWEI Mate 50 RS | Runner-up winner of the Outdoor category

Конкурс XMAGE Awards демонстрирует профессиональные возможности визуализации XMAGE

Конкурс HUAWEI XMAGE Awards показывает, как бренд XMAGE вдохновит пользователей к творчеству с использованием мобильных устройств. Компания Huawei рассматривает мобильную визуализацию как мощное средство, позволяющее увидеть и запечатлеть ценные моменты жизни, а также как инструмент для стимулирования визуальных идей. Наша миссия заключается в том, чтобы дать возможность пользователям раскрыть свои творческие способности и продолжать расширять возможности мобильной фотографии.

Конкурс HUAWEI XMAGE Awards имеет давнюю историю и проводится с 2017 года. Этот конкурс не только вдохновляет многих людей взять свой мобильный телефон и сделать великолепные фотографии, но он также стал платформой для демонстрации прекрасных работ, позволяющих людям взглянуть на то, как фотографы видят мир и свою повседневную жизнь. Сегодня конкурс XMAGE Awards превратился в выдающееся глобальное событие в мире фотографии, вызвав у людей прилив энтузиазма выражать свои эмоции, излучать уверенность и раскрыть «силу изображения» через мобильную фотографию.