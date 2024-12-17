Huawei открывает новую эру совершенства складных устройств презентацией новых продуктов «Unfold the Classic» в Дубае 

Huawei Consumer Business Group представила несколько долгожданных продуктов, которые открывают новую эру совершенства флагманских складных устройств, в рамках презентации флагманских продуктов HUAWEI «Unfold the Classic» (раскрываем классику), состоявшейся в Дубае 12 декабря.

Среди последних инноваций — HUAWEI Mate X6, серия HUAWEI nova 13, HUAWEI FreeBuds Pro 4, HUAWEI FREECLIP розовое золото и HUAWEI MatePad 11.5.

Сенсацией презентации флагманских продуктов HUAWEI стали складные смартфоны нового поколения серии Mate — HUAWEI Mate X6. Универсальный и продвинутый смартфон со значительно улучшенными дисплеем, камерой, повышенной долговечностью и удобством среды пользователя и т. д.

Примененная в модели HUAWEI Mate X6 компоновка Space-Age Orbit вокруг камеры черпает вдохновение из планетарных орбит, символизируя бесконечные возможности будущего. Эксклюзивный выпуск Nebula Gray назван так за текстуру Nebula (галактическая туманность), гладкую на ощупь, которая создана методом микро-нано 3D-топографии с использованием инновационного материала Vegan Fiber. Модель HUAWEI Mate X6 также доступна в красном и черном цветах Nebula.

Инновационная распределенная архитектура обеспечивает огромный скачок характеристик сети, охлаждения и долговечности HUAWEI Mate X6.

Система камер включает в себя новую камеру Ultra Chroma с 1,50 миллионами спектральных каналов, 50-мегапиксельную камеру Ultra Aperture, поддерживающую 10-размерную физическую диафрагму, 40-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 48-мегапиксельную микрокамеру с телеобъективом, обеспечивая революционное качество фотографии на складных устройствах.

HUAWEI Mate X6 представляет функцию Live Multi-task — новый уровень эффективной многозадачности. С помощью этой функции пользователи могут одновременно запускать три приложения на развернутом экране в расширенном виде.

HUAWEI Nova 13 Series представляет новый текстурный дизайн Dynamic Plaid, возможности мультифокального портрета и инновации на основе искусственного интеллекта, открывая новую волну тенденций и воплощающая творческий дух молодого поколения.

Вдохновленная элементами высокой моды серия HUAWEI Nova 13 дебютирует в поразительной цветовой гамме Loden Green, а также в черном и белом цвете, с инновационным текстурным дизайном Dynamic Plaid, который воплощает в себе сочетание изысканности и минимализма.

Сохраняя верность своей чуткости к моде, серия HUAWEI Nova 13 переносит текстуру пледа из одежды и аксессуаров в мир портативного дизайна, формируя игру света и тени. Благодаря точности наноуровня в текстурном дизайне Dynamic Plaid, он сочетает в себе смелую, вдохновленную технологиями утонченность с современным штрихом. Затенение узора тонко меняется в зависимости от угла обзора, добавляя динамическую визуальную привлекательность.

Что касается камер, серия HUAWEI Nova 13 поддерживает возможности мультифокального портрета на фронтальной и основных камерах, обеспечивая портретные снимки с насыщенной художественной атмосферой. Модель HUAWEI Nova 13 Pro представляет модернизированную 50-мегапиксельную камеру с регулируемой диафрагмой в диапазоне от F1.4 до F4.0, которая легко адаптируется к различным сценариям съемки. Оснащенная оптической стабилизацией изображения (OIS), камера улучшает светочувствительность, обеспечивая более четкие результаты съемки в условиях низкой освещенности. Кроме того, портретная камера с телеобъективом (3-кратный оптический зум) и стабилизацией OIS обеспечивает универсальные варианты приближения, что идеально подходит для портретных снимков на средних и дальних расстояниях.

Собственный патентованный обработчик Huawei XD Portrait блестяще улучшает фотографии по форме, текстуре, свечению, цвету и размытию, предлагая при этом три улучшенных портретных стиля, в сущности Natural (естественный), Delicate (деликатный) и Stylish (стильный), для различных сценариев съемки. Новая функция AI Best Expression также помогает улучшить пакетные снимки с помощью интеллектуальной ИИ-корректировки, позволяя пользователям выбирать лучшие самые естественные выражения лица, чтобы каждое лицо гарантированно выглядело наилучшим образом.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 продолжают традицию флагманской линейки высококачественных беспроводных наушников Huawei. Дебютировав под брендом HUAWEI SOUND, они установили революционные стандарты характеристик для наушников TWS с точки зрения передачи звука без потерь, усовершенствованного алгоритма шумоподавления и акустического дизайна.

Эти наушники, созданные на основе передового технического опыта и акустического мастерства, обеспечивают непревзойденные впечатления от прослушивания, сочетая передачу звука без потерь с высоким разрешением, систему True Sound с двумя излучателями и точное воспроизведение звука. В результате получаются захватывающие и волнующие впечатления от звука.

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 4 теперь обеспечивают поразительную скорость передачи звука без потерь 2,3 Мбит/с[1] по сравнению с 1,5 Мбит/с в предыдущем поколении. Они поддерживают запатентованный компанией Huawei протокол Bluetooth L2HC 4.0[2], позволяющий передавать несжатый высококачественный звук без потерь на частоте 48 кГц / 24 бита. Благодаря обновленной системе True Sound с двойным излучателем они гармонично работают с технологией Digital Cross-Over (цифровое разделение частот), обеспечивая насыщенный и реалистичный звук.

Что касается четкости голосовых вызовов, стабильное и четкое звучание HUAWEI FreeBuds Pro 4 позволяет устранить внешние шумы до 100 дБ[3] во время вызовов благодаря постоянно развивающемуся ИИ-алгоритму шумоподавления Huawei и 3 микрофонам, включая микрофон с голосовым процессором, использующий костную звукопроводимость, для усиления шумоизоляции.

Гала-презентация HUAWEI XMAGE в Дубае «A Heartwarming World» (согревающий душу мир) завершает всемирную серию выставок HUAWEI XMAGE в 2024 году, которая началась в Дубае 9 мая, а затем продолжилась в Куала-Лумпуре, Мехико, Гонконге Шанхае, Шэньчжэне и Стамбуле. На ней были продемонстрированы выдающиеся работы-победители этого года, которые вдохновляют потребителей на использование инновационных продуктов HUAWEI для творчества, съемки и соревнования.