Huawei получила сертификат безопасности высочайшего уровня за ОС для смарт-устройств

Разработанная компанией Huawei технология ядра операционной системы HongMeng получила первый в отрасли сертификат 6-го расширенного оценочного уровня доверия (Evaluation Assurance Level 6 Augmented, EAL6+) в рамках общих критериев оценки защищённости информационных технологий (далее по тексту «общие критерии» или «ОК») — самого высокого уровня безопасности, доступного в области ядер операционных систем (ОС) общего назначения. Компания Huawei — это первый в мире производитель смарт-устройств, который получил подобную сертификацию в данной области.

Ядра операционной системы лежат в основе ее возможностей безопасности и сохранения конфиденциальности. Общие критерии, также известные как стандарт ISO/IEC 15408 — это сертификат информационной безопасности, который является одним из наиболее влиятельных в мировой ИТ-индустрии. Общие критерии — это широко используемый и признанный во всем мире стандарт оценки безопасности продукта.

Оценку безопасности технологии ядра операционной системы HongMeng проводила известная во всем мире лаборатория по оценке безопасности SGS Brightsight. Главный операционный директор SGS Brightsight в Азии Кай-Фан Чанг (Kai-Fan Chang) заявил следующее: «SGS Brightsight, как крупнейшая в мире лаборатория по оценке безопасности, удостоена чести проводить оценку безопасности технологии ядра операционной системы HongMeng от Huawei для выдачи сертификации международного уровня EAL6+ в рамках общих критериев. Мы убеждены в том, что в будущем технология ядра операционной системы HongMeng станет одним из важнейших строительных блоков Интернета вещей и мобильных продуктов от Huawei. Это также свидетельствует о стремлении Huawei создавать надежные продукты».

Президент подразделения по разработке программного обеспечения Consumer BG компании Huawei Гонг Ти (Gong Ti) заявил: «Возможности безопасности технологии ядра операционной системы HongMeng теперь признаны международными аккредитованными органами сертификации, что отражает тот факт, что технология ядра операционной системыHongMeng имеет самый высокий уровень безопасности ядер ОС, а безопасность устройств и ИКТ выходит на новый уровень».

Д-р Майкл Лемке (Michael Lemke), руководитель службы безопасности компании Huawei в Германии, заявил: «Ядра — это основа безопасности и конфиденциальности системы. Компания Huawei стремится обеспечивать безопасность и конфиденциальность в области ИКТ и устройств. В перспективе Huawei продолжит соблюдать общие международные стандарты в отношении базового программного обеспечения и кибербезопасности, а также обеспечивать соответствие возможностей безопасности продуктов компании международно признанным передовым практикам».

Сертификат EAL6+ в рамках общих критериев знаменует собой новый уровень признания кибербезопасности Huawei в отрасли. На сегодняшний день компания Huawei получила более 500 сертификатов в области кибербезопасности, таких как ОК, федеральные стандарты обработки информации (FIPS), стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт (PCI DSS) и независимая оценка безопасности cloud-сервисов (CSA STAR).

Главными приоритетами Huawei являются кибербезопасность и защита конфиденциальности — это обязательства, которые компания ставит превыше любых коммерческих интересов. Huawei отличается солидным послужным списком достижений в области кибербезопасности, и наши действия получают широкое признание на более чем 170 рынках по всему миру, где мы обслуживаем более трех миллиардов человек. Доверие клиентов является самым убедительным доказательством безопасности, качества продуктов и услуг компании.

Компания Huawei твердо убеждена в том, что открытость и совместная работа ведут к общему успеху. Мы активно взаимодействуем с индустрией ИКТ, сотрудничая с коллегами и заинтересованными представителями отрасли для обмена передовым опытом в сфере кибербезопасности и защиты конфиденциальности. В 2022 году мы представили около 300 предложений по стандартам кибербезопасности в организацию по разработке спецификации для мобильной телефонии 3GPP и в ассоциацию GSMA. Работая бок о бок с заинтересованными сторонами по всей производственно-сбытовой цепочке, мы совместно внедряем инновации для укрепления возможностей отрасли в области кибербезопасности и защиты конфиденциальности. Вместе мы строим более безопасный цифровой мир.