Huawei предлагает инновационные решения для новой эры цифровизации

Технологии
20 октября 2022

На конференции HUAWEI CONNECT 2022 в Париже компания Huawei представила серию инновационных инфраструктурных решений, предназначенных для решения задач нового поколения в области цифровизации. На этом флагманском мероприятии, посвященном отрасли ИКТ, был представлен ряд презентаций, в которых подробно рассматривались данные задачи, а также обсуждался вопрос о том, как инновации компании Huawei могут отвечать потребностям отрасли.

Дэвид Ван (David Wang), исполнительный директор правления компании Huawei и председатель правления Совета по управлению инфраструктурой ИКТ, подчеркнул в своей вступительной речи, что стандарт 5.5G станет ключевым этапом на нашем пути к интеллектуальному миру.

Г-н Ван отметил: «Мы должны продолжать упорно работать, чтобы оказаться в интеллектуальном мире. Эпоха 5.5G является важной вехой в данном процессе, и мы не можем ее пропустить. В эпоху 5.5G нам потребуется повсеместная скорость 10 Гбит/с, интеллектуальное и высококачественное вычислительное планирование, высокоавтономные сети L4, облачные услуги 2.0 для предприятий, а также 10-кратное повышение эффективности вычислений, хранения и инфраструктуры».

Г-н Ван также призвал индустрию ИКТ координировать усилия по восьми направлениям данной концепции. При совместной работе над дальнейшим определением и ориентацией концепции и стандартов отрасли на эпоху 5.5G отрасль будет двигаться еще быстрее к данной эпохе и интеллектуальному миру.

Далее Александр Масло (Alexander Maslo), технический директор западноевропейского подразделения Huawei Enterprise Business Group, рассказал о том, как такие интеллектуальные облачные сетевые решения Huawei как CloudCampus, CloudFabric и CloudWAN помогают клиентам осуществлять цифровую трансформацию. Кроме того, он представил первый в отрасли модуль Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T, коммутатор ядра нового поколения 400G CloudEngine S16700, а также сверхкомпактный универсальный маршрутизатор NetEngine 8000 M4. Эти инновации особенно актуальны в более широком контексте, когда сетевые требования становятся все более строгими на фоне растущих перебоев в цифровых системах.

Старший архитектор по оптическим сетям в Западной Европе Марко Хиральдо (Marco Giraldo) рассказал о роли стационарных сетей пятого поколения в повышении производительности. Он отдельно отметил предлагаемые компанией Huawei полностью оптические средства передачи данных и обеспечения доступа для стационарной сети пятого поколения с упрощенным сверхширокополосным, полноволоконным подключением и гарантированным надежным интерфейсом. В связи с растущими требованиями к экологичности, эластичности в режиме реального времени и интеллектуальным датчикам промышленных сетей г-н Хиральдо представил инновационные продукты и решения Huawei для полностью оптических кампусов, полностью оптических промышленных сетей и полностью оптических датчиков.

Д-р Ассаф Натансон (Assaf Natanzon), главный архитектор систем хранения данных Huawei, рассказал о трех основных тенденциях в области хранения данных, обусловленных внедрением различных прикладных и облачных систем, обработкой данных в режиме реального времени и всеобъемлющей защитой данных. Затем он объяснил, как компания Huawei применяет подход, ориентированный на обработку данных, создавая надежную основу для хранения данных, чтобы помочь клиентам модернизировать инфраструктуру центров обработки данных и ускорить цифровизацию.

На этом мероприятии был также проведен дискуссионный форум, посвященный меняющимся требованиям к цифровой трансформации. Глава подразделений Orange Connectivity и Workplace Services компании Orange Business Services Эрик Блази (Eric Blazy) заявил следующее: «На фоне постоянных проблем, связанных с функционированием цепочек поставок, компания Huawei может изменить ситуацию к лучшему и предложить решения. Это партнерство сыграло важную роль в удовлетворении ожиданий наших клиентов».

Старший исполнительный вице-президент и главный операционный директор компании SES-imagotag Пьер Демуррес (Pierre Demourres) заявил следующее: «Последние три года показали, как важно компаниям уделять приоритетное внимание гибкости, устойчивости и эффективности. Такие тенденции, как гибридная работа, формируют новые вызовы в сфере ИТ-инфраструктуры, и нам важно адаптироваться к меняющимся потребностям клиентов».

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