Huawei представила 4 решения с идеями для строительства умных больниц

В рамках выставки Mobile World Congress (MWC) 2023 года компания Huawei провела круглый стол для медицинских СМИ на тему «Ускорение цифрового развития в здравоохранении, совместное создание новых ценностей» (Accelerate the Digital Journey of Healthcare, Create New Value Together). Ся Цзунь, президент глобального подразделения Huawei по работе с клиентами из государственного сектора, представил четыре решения Huawei в области здравоохранения на основе сценариев и объявил первую онлайн-презентацию умных больниц в больнице Хуачжунского университета науки и технологии в Шэньчжэне, которая впервые открыта для клиентов за пределами Китая.

Ся Цзунь заявил следующее: «Цифровая трансформация здравоохранения вступает в эру интенсивного развития. Новые цифровые технологии, такие как 5G, F5G, искусственный интеллект, Интернет вещей и облачные вычисления, вместе с медицинской техникой поддерживают инновации в сфере здравоохранения и способствуют ускорению его развития. Компания Huawei продолжит усердно трудиться, будет работать с клиентами и партнерами, обладающими соответствующим опытом и знаниями, а также наращивать наши стратегические инвестиции для содействия ускорению цифровой трансформации в отрасли здравоохранения».

Полностью оптическая медицинская визуализация для просмотра трехмерных изображений

Решение полностью оптической медицинской визуализации от компании Huawei может загружать тысячи изображений за считанные секунды и реконструировать изображение в трехмерном режиме с разрешением 4K, обеспечивая быстрое, стабильное и интеллектуальное взаимодействие.

Цифровое решение для патологической анатомии позволяет просматривать более 1000 срезов за считанные секунды

Цифровое решение для патологической анатомии Huawei, созданное на основе алгоритмов распределенного хранения и сжатия без потерь Huawei OceanStor Pacific, ускоряет хранение и запросы патологических данных, экономя более 30% пространства для хранения.

Решение Smart Ward для интеллектуального и беспроводного управления палатами и услугами

Система Huawei Smart Ward, использующая технологии 5G, IoT и Wi-Fi, помогает больницам сократить расходы на управление и повысить качество обслуживания пациентов за счет применения IoT решений в здравоохранении, включая мониторинг жидкостей для внутривенных вливаний, предотвращение похищения младенцев и т. д.

Интеллектуальная инфраструктура ИКТ в больницах для быстрых, безопасных и долговечных систем

Разработанное компанией Huawei инфраструктурное ИКТ-решение, включающее в себя центр обработки данных типа Active-Active и объединенную кампусную сеть, обеспечит бесперебойную круглосуточную работу бизнес-систем.

Компания Huawei стремится к внедрению цифровых технологий для каждого человека, дома и организации в целях создания полностью взаимосвязанного интеллектуального мира. Здравоохранение является одним из ключевых сегментов бизнеса Huawei по работе с клиентами из государственного сектора. На данный момент совместно с более чем 2000 партнерами по экосистеме компания Huawei обслуживает свыше 2800 больниц и медицинских научно-исследовательских учреждений более чем в 90 странах и регионах по всему миру.