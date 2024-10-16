Будущее за молодежью: крупные компании в Барнауле ищут свежие кадры на «Переговорке»

10 октября в Барнауле состоялась очередная встреча в рамках проекта «Переговорка» от трека Росмолодёжь.Карьера при содействии Алтайского государственного аграрного университета и автономной некоммерческой организации «Дом идей». Основной повесткой стало обсуждение возможностей и перспектив трудоустройства студентов, выпускников высших и средних учебных заведений и молодых специалистов.

Мероприятие открыла ярмарка профессий, на которой крупные предприятия региона познакомили участников с направлениями своей деятельности. Представители Алтайской региональной ассоциации туризма в лице туроператора «Алтай Вип Сервис Групп» и турагентства «Пегас Туристик», АО «СК Алтайкрайэнерго», Штаба студенческих отрядов, ПК «ТОНАР», ГК «Доминант», АО «Орбита», ООО «АСМ-Алтай» рассказали ребятам о возможностях трудоустройства и пригласили студентов для прохождения производственной практики. Оживили ярмарку вакансий разнообразные квизы, розыгрыши и лотереи. Ребята получили полезную раздаточную продукцию и памятные подарки. Представители бизнеса проявили большую заинтересованность в активных молодых кадрах, приглашали к участию в целевых образовательных программах, а также предлагали множество вариантов вакансий даже для тех, кто пока не имеет опыта работы.

В рамках панельной дискуссии на тему «Дефицит кадров и проблемы трудоустройства молодежи в г. Барнауле и Алтайском крае» ребята представили свое видение ситуации, обратив особое внимание на вопросы мотивации сотрудников. Участники проявили высокую активность и охотно делились свежими идеями о возможностях взаимодействия работодателей и молодежи.

Модератор «Переговорки» Асель Смоляр, директор международного центра делового взаимодействия «SCI», в игровом формате провела групповой тренинг, направленный на формирование комплекса важных профессиональных навыков. Участники научились решать нестандартные задачи и вести деловую коммуникацию. По итогам практикоориентированной части мероприятия ребята представили экспертному совету свои идеи в виде кратких презентаций. Все эксперты «Переговорки» единогласно сошлись во мнении о творческом и профессиональном потенциале участников.

Иван Лопатин, председатель студенческого научного сообщества Алтайского государственного аграрного университета, участник Всемирного фестиваля молодёжи 2024, победитель всероссийских инженерных конкурсов, получатель двух грантов от Фонда содействия инновациям, директор научно-производственного предприятия «Кормоконструктор» отметил, что эффект синергии молодости, науки и творчества является основным драйвером развития. Особый акцент эксперт сделал на важности всесторонней поддержки молодых специалистов.

Маргарита Барсукова, руководитель регионального штаба Алтайского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», подчеркнула важность качественной самопрезентации и поделилась полезными советами о публичных выступлениях, что, несомненно, является неотъемлемым навыком для построения успешной карьеры.

Мероприятие закончилось открытым диалогом участников, представителей высших и средних учебных заведений и крупных компаний региона, где обсуждались карьерные возможности и перспективы трудовой деятельности молодежи в профильных отраслях региона.

«Переговорка» в Барнауле стала самой масштабной встречей из серии профориентационных мероприятий в 2024 году по числу участников. На мероприятии собралось более 100 заинтересованных в своем успешном профессиональном будущем молодых людей. Организаторы мероприятия уверены, что «Переговорка» стала важной профориентационной площадкой, помогающей молодым людям в своем профессиональном становлении.