Во Владикавказе прошла школа по профилактике падений и переломов

Во Владикавказе состоялась школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста (Комплекс мер) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В работе школы приняли участие Ангелина Козаева, главный внештатный специалист гериатр Республики Северная Осетия-Алания, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», Тамара Шмелева, заместитель руководителя проектного офиса «Старшее поколение», главные специалисты по гериатрии, терапии и общей врачебной практике (семейная медицина), медицинской профилактике, эндокринологии, ревматологии, травматологии-ортопедии, скорой медицинской помощи, офтальмологии, участвующих в реализации Комплекса мер, более 100 медицинских специалистов Республики Северная Осетия-Алания.

В программе школы были освещены основные вопросы профилактики падений и переломов, а также организации и внедрения комплекса мер, направленных на улучшение текущей практики оказания медицинской помощи пациентам старше 60 лет.

«Республика Северная Осетия-Алания вступила в проект по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста. Этот проект поможет улучшить здоровье и качество жизни людей старшего поколения в нашем регионе. Мы на школе получим знания, которые позволят врачам предоставлять консультации и поддержку людям старшего поколения для предотвращения падений и переломов.», – обратилась к участникам школы Ангелина Козаева, главный внештатный специалист гериатр Республики Северная Осетия-Алания.

Программа профилактики падений и переломов внедряется во всех регионах страны, в том числе в Республике Северная Осетия-Алания. Участники мероприятия обсудили, что необходимо выявлять пациентов с риском переломов, оценивать эти риски и формировать группы, требующие особого внимания.

«Остеопороз – одно из наиболее распространенных заболеваний костно-мышечной системы среди лиц пожилого возраста, приводящее к снижению прочности кости.», – отметила Наталья Торопцова, заведующая лабораторией остеопороза НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой.

Федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует мероприятия по созданию гериатрической службы в регионах Российской Федерации, в том числе создание региональных гериатрических центров и гериатрических отделений, в которых будут получать помощь граждане старшего трудоспособного возраста.