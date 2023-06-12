Huawei представила архитектуру инфраструктуры данных F2F2X для финансовых учреждений

Компания Huawei представила свою инновационную архитектуру инфраструктуры центров обработки данных F2F2X (Flash-to-Flash-to-Anything) на сессии по хранению финансовых данных в рамках форума Huawei Intelligent Finance Summit 2023.

Эта архитектура формирует надежную базу данных, которая помогает финансовым учреждениям решать проблемы, связанные с новыми данными, новыми приложениями и новой устойчивостью.

Для банков интеллект является движущей силой в создании новых бизнес-сценариев и бизнес-моделей. Создается ряд новых сервисов, включая персонализацию, смарт-контракты, цифровые активы и банковское обслуживание метавселенной, что создает три проблемы для существующей банковской инфраструктуры данных.

Обработка больших объемов новых данных : по оценкам IDC, к 2025 году объем данных, генерируемых банками по всему миру, достигнет 48,6 зеттабайт с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) 26,2%. Банкам необходимо будет решать проблемы, связанные с емкостью, производительностью и энергоэффективностью, обусловленные огромным объемом неструктурированных данных.

Новые приложения контейнеризации для банков создают новые проблемы управления данными : 89% предприятий переходят на многооблачные бизнес-стратегии. В эпоху мультиоблачных технологий эффективный поток данных между различными приложениями и носителями станет новой задачей для управления банковскими данными.

Новая более высокая устойчивость данных к безудержным атакам программ-вымогателей: успешная атака программ-вымогателей на предприятии приводит к убыткам в среднем на 7,8 млн долларов США.

Разработанная компанией Huawei архитектура F2F2X обеспечивает первичное хранилище all-flash и резервное хранилище, а также диверсифицированное архивное хранилище. Эта архитектура предназначена для эффективного раскрытия потенциала данных и активации потенциала центров обработки данных «4+» (ускорение обработки данных,+, устойчивость данных+, мобильность данных + управление данными +).

Ускорение обработки данных. Такие базовые технологии, как разделенное хранение и вычисление, а также мультиконтроллерная и мультиактивная архитектура ускоряют обработку данных в сценариях финансового нового цифрового ядра и хранилища финансовых данных, реализуют первичное хранилище all-flash и резервное хранилище, а также обладают более высокой производительностью — на 30% выше, чем у следующего лучшего в отрасли решения.

Устойчивость данных. Запатентованный компанией Huawei алгоритм машинного обучения (ML) имеет самую высокую в отрасли частоту обнаружения (99,9%) и представляет собой последнюю линию защиты данных с помощью 4-уровневого решения для защиты от вирусов-вымогателей.

Мобильность данных. Шесть интеллектуальных возможностей многоуровневого хранения данных и механизм глобального планирования данных DME обеспечивают самую низкую совокупную стоимость владения на протяжении всего жизненного цикла данных.

Управление данными. Разработанная компанией Huawei платформа интеллектуального управления жизненным циклом данных DME, ориентированная на сценарии предоставления услуг, такие как анализ финансовых данных и ИИ, обеспечивает возможность двухуровневого поиска 10 миллиардов файлов, многомерного интеллектуального анализа глобальных файлов, быстрого распределения «горячих» и «холодных» данных, а также интеллектуальное многоуровневое хранение или удаление данных, повышая эффективность управления.

Спарк Ванг (Spark Wang), директор отдела кибербезопасности и конфиденциальности PwC в Китае, заявил следующее: «В случае возникновения атак программ-вымогателей нам необходимо усилить защиту сетей для снижения риска подобных атак. Кроме того, необходимо также повысить устойчивость данных. В случае отказа в защите со стороны сети нам необходимо принять быстрые меры для предотвращения шифрования данных и оперативного предупреждения об атаках. В случае, если производственные данные будут зашифрованы или весь центр обработки данных будет «переполнен», нам необходимо сохранить полную и чистую копию данных для быстрого восстановления системы обслуживания».

Майкл Фань, вице-президент отдела маркетинга и продажи решений для глобальных центров обработки данных компании Huawei Enterprise BG, заявил следующее: «Продукты и решения Huawei для инфраструктуры обработки данных используются более чем 1300 финансовыми учреждениями по всему миру. Стремление клиентов использовать центры обработки данных «4+» побуждает нас постоянно внедрять инновации. Благодаря архитектуре F2F2X мы продолжим наращивать инвестиции в исследования и разработки и создавать «более надежную, эффективную и экологичную» базу данных для финансовой отрасли с целью решения бизнес-задач в эпоху интеллектуального развития».