Huawei представила систему Smart Railway Perimeter Detection Solution на 11-м UIC World Congress on High-Speed Rail

Компания Huawei впервые представила систему Smart Railway Perimeter Detection Solution на 11-м UIC World Congress on High-Speed Rail, проходящем в Марокко с 7 по 10 марта 2023 г. Технологический гигант также продемонстрировал инновационные решения и флагманскую продукцию для железнодорожной отрасли. К их числу относятся Future Railway Mobile Communication System (FRMCS), сеть передачи данных и сеть оптической связи. Huawei ставит целью создание полностью взаимосвязанных железных дорог, обеспечивая быстрое, безопасное и интеллектуальное развитие отрасли, а также способствуя ее цифровой трансформации.

Г-н Ли Цзюньфэн (Li Junfeng), вице-президент компании Huawei и генеральный директор Aviation & Rail BU произнес вступительную речь. Он отметил, что обеспечение безопасности железнодорожного сообщения на высокоскоростных железных дорогах будущего основывается на беспроводной связи с повышенной пропускной способностью. Централизованная платформа и надежная связь сделают цифровизацию и экологичность отрасли реальностью. Разработанная компанией Huawei система LTE-based FRMCS Solution может предоставлять больше новых услуг путем простого обновления программного обеспечения. Она не только снижает расходы на железнодорожные проекты, но также отвечает требованиям цифровизации железных дорог. С точки зрения безопасности, Huawei всегда внедряет новые технологии в сценарии предоставления услуг. Система Smart Railway Perimeter Detection Solution обеспечивает круглосуточную безопасность в любую погоду.

На форуме Huawei г-н Гу Юнбо (Gu Yunbo), президент Huawei Enterprise Optical Business Domain, представил Smart Railway Perimeter Detection Solution. Он пояснил, что данная система основана на архитектуре конвергенции оптических изображений, которая позволяет обнаружить и одновременно проанализировать вибрации, что делает защиту периметра железных дорог многомерной и высокоточной. Это решение поможет избавиться от проблем низкой точности, с которыми сталкиваются традиционные системы обнаружения вторжения в периметр железных дорог, предотвратить пропуск предупредительных и снизить количество ложных сигналов, обеспечив более высокую безопасность и эффективность железнодорожного сообщения.

Мир строит более высокоскоростные железные дороги и претерпевает цифровую и интеллектуальную трансформацию. Поэтому для предоставлении новых услуг железнодорожная отрасль нуждается в сетевой связи с повышенной пропускной способностью и меньшим уровнем задержки.

«Разработанная компанией Huawei система LTE-based FRMCS Solution обладает развитой экосистемой, основанной на стандарте 3GPP и технологии широкополосной связи, которые способны предоставить больше интеллектуальных услуг. Благодаря своему опыту в сфере беспроводной связи, компания Huawei способна предоставить клиентам высокопроизводительные сети FRMCS, тем самым удовлетворяя потребности железнодорожной отрасли в цифровом развитии», – заявил г-н Лян Цзявэй (Liang Jiawei), директор по беспроводным решениям компании Huawei Aviation & Rail BU.

По словам г-на Лв Льяна (Lv Liang), директора по транспортным решениям Huawei Data Communication Product Line, Huawei FRMCS Solution использует инновационные технологии IPv6+ для создания конвергентных возможностей передачи данных, отличающиеся высокой надежностью, простотой внедрения, интеллектуальными процессами эксплуатации и технического обслуживания и плавным развитием. Это надежное решение поддерживает многочисленные опции, такие как голосовая связь и сигнализация, обеспечивая при этом безопасную и стабильную работу железных дорог.

Компания Huawei – один из ведущих мировых поставщиков инфраструктуры ИКТ – уже более 27 лет работает в железнодорожной отрасли и обслуживает более 150 000 км железных дорог по всему миру.