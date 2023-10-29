Huawei представила умную систему обнаружения пожаров на основе ИИ, 5G и дронов 

Компания Huawei в сотрудничестве со стартапом PROBOTEK представила в столице Кипра Никосии свой сценарий использования системы раннего обнаружения пожаров. Система, в которой задействована сеть 5G от компании Cyta, была развернута в Athalassa Park в рамках программы Huawei «Smart & Green Village». Характеристики системы были представлены на презентации по случаю её запуска, состоявшейся в Никосии 19 октября.

Mr. Andreas Christou, Vice general manager of Cyprus Forest Department

Открывая мероприятие, г-н Андреас Христу, заместитель руководителя Департамента лесного хозяйства Кипра, выступил от имени президента Республики Кипр г-на Никоса Христодулидиса, министра сельского хозяйства, аграрного развития и окружающей среды г-на Петроса Ксенофонтоса, а также руководителя Департамента лесного хозяйства г-на Хараламбоса Александру. Он сказал: «Эта инициатива демонстрирует высокую восприимчивость и неподдельный интерес компании Huawei Technologies (Cyprus) к вопросам защиты лесов и естественной природной среды от пожаров. В борьбе с пожарами нельзя расслабляться, и, что еще важнее, никто не должен оставаться в стороне. Мы рады констатировать, что сегодня усилия негосударственного сектора в данном направлении получили поддержку в виде инновационной программы обнаружения пожаров «Smart & Green Village» от компании Huawei».

Говоря о программе «Smart & Green Village» компании Huawei, заместитель министра по исследованиям, инновациям и цифровой политике г-н Филиппос Хаджизахариас отметил: «Компания Huawei разработала дрон для обнаружения дыма и очагов возгорания с целью профилактики и мгновенного реагирования на пожары в горных и холмистых районах. В этом дроне использована технология искусственного интеллекта, а его функционал при поддержке более широкого покрытия сети Cyta повышает надежность получаемых результатов. Подобные инициативы поддерживают разработанную наши министерством стратегию развития «умных» городов на Кипре, опирающуюся на инновационные разработки и технологии, для решения серьезных задач и, в конечном итоге, улучшения качества жизни наших граждан».

Коммерческий директор компании Cyta г-н Георг Мецакис заявил: «Сеть 5G компании Cyta позволит Huawei внедрить систему обнаружения лесных пожаров, обеспечив высокоскоростное подключение с низким временем задержки, необходимое для передачи данных в режиме реального времени и управления работой дронов. Заглядывая в будущее, технология 5G открывает безграничные возможности, от кардинального улучшения системы мгновенного реагирования до снабжения электроэнергией «умных» городов, что повысит качество жизни всех граждан. Это — переломный момент, и мы рады находиться в авангарде этой революционной технологии».

Г-н Радослав Кедзя, вице-президент компании Huawei по Европейскому региону, отметил: «Технология не должна противопоставляться природе. Напротив, ее задача — способствовать процветанию природы. Кроме того, мы видим, что цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, облачные технологии и 5G, быстро внедряются и широко применяются в различных областях. Это способствует цифровой трансформации и устойчивому социально-экономическому развитию, а также приносит ощутимую пользу для общества в целом».

Мероприятие проводилось в сотрудничестве с компанией Darwin’s Circle под эгидой «Vienna Tech for Green Initiative» — известной программы, направленной на развитие технологий и решений для достижения целей устойчивого развития. В ходе панельной дискуссии г-н Николаус Пелинка, основатель Darwin’s Circle, подчеркнул важность роли современных технологий в осуществлении перехода к практике устойчивого развития: «Мы в Darwin’s Circle считаем, что технологический прогресс и инновации являются важнейшими движущими силами устойчивого и экологичного будущего. Вместе с нашим давним ценным партнером — компанией Huawei, а также другими компаниями и организациями мы учредили инициативу Vienna Tech4Green. Эта инициатива ставит своей целью привлечь внимание к важнейшей роли новых технологий в сокращении выбросов углекислого газа, защите окружающей среды и создании лучшего мира».