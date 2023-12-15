Huawei представила в Дубае аудиопродукцию и новый умный офис, поддерживающий творчество

Компания Huawei провела презентационное мероприятие на тему «Сотворение красоты» в Дубае, где представила HUAWEI MatePad Pro 13.2» и HUAWEI MateBook D 16, а также наушники-вкладыши HUAWEI FreeClip. Этот последний запуск продуктов за пределами Китая последовал по стопам мероприятия «Fashion Forward» в октябре, на котором была представлена новая линейка носимых устройств. Дубайская выставка показала намерения компании Huawei разрабатывать высококлассные продукты, сочетающие моду и технологии и ориентированные на широкий круг пользователей по всему миру.

Стремление к творчеству является всеобщим, поэтому Huawei дает пользователям инструменты для раскрытия своего творческого потенциала с удивительной легкостью, в соответствии с темой мероприятия «Сотворение красоты». На презентации компания Huawei представила еще один революционный планшет — HUAWEI MatePad Pro 13.2», который обладает стильным дизайном, экраном HUAWEI X-True™ и технологией HUAWEI SOUNDTM . Новый планшет безупречно работает с HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) на базе технологии NearLink, которая поддерживает свыше 10 000 уровней определения давления, чтобы сделать безграничное творчество повседневной реальностью.

Компания Huawei также представила невиданный ранее стильный дизайн наушников-вкладышей HUAWEI FreeClip. Инновационная конструкция C-моста FreeClip обеспечивает оптимальный комфорт при прослушивании благодаря своей воздухопроницаемой форме.

За последнее десятилетие планшеты Huawei превратились в устройства, повышающие производительность труда, способные выполнять широкий спектр офисных и творческих задач. В планшете HUAWEI MatePad Pro 13.2» реализовано многое из того, благодаря чему планшеты Huawei такие уникальные. Он выводит процесс творчества «на ходу» на совершенно новый уровень.

Огромный гибкий OLED-экран планшета помещен в тонкий корпус толщиной 5,5 мм и весом 580 г, окруженный рамкой 3,4 мм, благодаря чему соотношение экрана к корпусу составляет поразительные 94%[1]. Это один из тончайших планшетов, которые когда-либо производились, с самой узкой рамкой и высочайшим соотношением площади экрана к корпусу. Экран HUAWEI X-True™ и система HUAWEI SOUNDTM взаимодействуют с множеством полезных приложений и технологий, чтобы обеспечить полное погружение в аудиовизуальные развлечения.

Стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) на основе технологии NearLink и умная магнитная клавиатура HUAWEI, которые являются аксессуарами к планшету, открывают новые возможности для творчества.

Стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) связывается с планшетом по NearLink и поддерживает более 10 000 уровней измерения надавливания, а также высокую степень реакции на прикосновение при штриховке благодаря малой задержке NearLink, мощной защите от помех, точному позиционированию, а также высокой пропускной способности, параллелизму и надежности. Функция цветозахвата MatePad’s позволяет пользователям выбирать цвет, который попался на глаза в другом приложении, и создавать что-либо непосредственно с использованием этого цвета.

Кроме того, совершенно новая приставная умная магнитная клавиатура HUAWEI, которая оснащена сенсорной панелью с полным охватом, так что при желании планшет может выглядеть и ощущаться как ноутбук.

HUAWEI MatePad Pro 13.2″ продолжает модельный ряд планшетов Huawei, который отличают захватывающий дизайн, мощные творческие инструменты, развлечения c эффектом присутствия и мобильные офисные функции, позволяющие раскрыть в каждом пользователе источник творчества.

На презентации компания Huawei также представила HUAWEI FreeClip, HUAWEI MatePad в комплектации Air PaperMatte, HUAWEI MateBook D 16.

HUAWEI FreeClip выводит изобретательность на новый уровень благодаря своему дизайну C-моста, который делает прослушивание музыки в дороге более удобным, комфортным и модным, чем когда-либо прежде. Устройство сконструировано на основе глобальных данных о более 10 000 человеческих ушей, мастерства эргономичности на микронном уровне и проверенной временем долговечности, подтвержденной 25 000+ тестами на надежность. Конструкция C-моста служит одновременно клипсой и разъемом для наушников, чтобы повысить комфорт ношения.

При использовании с зарядным корпусом FreeClip поддерживает прослушивание до 36 часов. FreeClip также может автоматически распознавать левое и правое ухо носителя, поддерживает технологию AI Crystal-Clear для звонков и подключения двух устройств, что сделает его модным украшением вашего наряда и незаменимым аудиоустройством для тех, кто часто путешествует и занимается фитнесом.

В комплектацию Air PaperMatte планшета HUAWEI MatePad входит экран PaperMatte с поразительным разрешением 2800 x 1840 и максимальной частотой обновления 144 Гц для имитации письма пером и чтения на бумаге.

Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 обеспечивает широкий обзор благодаря 16-дюймовому экрану Eye Comfort HUAWEI FullView Display, а весит при этом также, как серийный 15,6-дюймовый ноутбук. Процессор Intel® Core™ серии H 13-го поколения совершенно легко справляется с интенсивной многозадачностью.

На презентационном мероприятии компания Huawei также анонсировала предстоящий всемирный творческий фестиваль GoPaint, начало которого намечено на 5 января 2024 г. В рамках данной инициативы Huawei предлагает глобальную платформу создателям цифровых продуктов для демонстрации своих работ и поощряет людей всех слоев общества раскрывать свои творческие способности. Посетите официальный веб-сайт Huawei, чтобы узнать более подробную информацию.