Huawei представит GoPaint, свое новое приложение для рисования и творчества

Компания Huawei запустит новое приложение для рисования на планшетах под названием GoPaint. В официальной учетной записи Huawei также был выпущен анонс приложения GoPaint: «Творчество начинается здесь! Мощное приложение GoPaint, разработанное Huawei, скоро появится, увидимся 7 мая!». Согласно источникам, приложение оснащено множеством кистей и предоставляет простые в использовании функции для рисования.

Являясь первым в отрасли поставщиком интеллектуальных устройств, запустившим самостоятельно разработанное приложение для рисования, компания Huawei получила представление о потребностях потребителей в творчестве. Придерживаясь основного прирципа «Создание красоты», Huawei надеется продвигать пользовательский опыт с помощью технологических инноваций и позволить каждому получать удовольствие от творчества. С тех пор как компания Huawei запустила мероприятие GoPaint Worldwide Creating Activity в 2023 году, оно получило широкое участие со стороны любителей творчества со всего мира. Чтобы предоставить большему количеству пользователей приятный опыт художественного творчества, компания Huawei разработала и запустила профессиональное и простое в использовании приложение GoPaint, которое еще больше повышает привлекательность планшетов Huawei в творческой сфере и улучшает опыт рисования и творчества на планшетах Huawei.

Благодаря своему десятилетнему опыту на рынке планшетов компания Huawei накопила сильную техническую мощь аппаратного обеспечения и лидирующие в отрасли технологии самостоятельной разработки планшетов. Компания выпустила ряд продуктов, пользующихся популярностью у пользователей, в том числе HUAWEI MatePad Pro 13.2″, который оснащен первым в отрасли большим гибким OLED-дисплеем и работает в тандеме с HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) на базе NearLink, чтобы обеспечить более 10000 уровней измерения давления. Благодаря интеграции этого приложения и инновационной аппаратно-программной архитектуры Huawei стремится создать мир творчества с мощными программными и аппаратными возможностями и фантастическими мероприятиями, прокладывая путь в мир творчества.

Huawei Unveils GoPaint, a Brand-new Self-developed Painting App on May 7, Bringing the Fun of Creation to the Masses

Huawei выпустит приложение GoPaint на презентации инновационного продукта HUAWEI 7 мая. В этом приложении будет ряд мощных инструментов для рисования. Стоит отметить, что компания Huawei также работала с ведущей арт-командой над разработкой этого приложения, добавив множество кистей и умных и удобных инструментов для рисования. В приложении разберутся даже новички благодаря полному набору учебных пособий, так что пользователи могут постепенно улучшать навыки рисования на практике.