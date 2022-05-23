Huawei представляет цифровые банковские решения на форуме TCF 2022

На форуме сообщества Temenos (TCF 2022), состоявшемся с 17 по 19 мая, компания Huawei принимала участие в качестве серебряного спонсора и представила облачные, гибкие, надежные и открытые цифровые банковские решения.

TCF 2022 — одна из крупнейших в мире конференций по банковским технологиям. В качестве стратегического партнера Temenos, компания Huawei предлагает инновационные технологии и решения, способные помочь финансовым учреждениям сформировать более рациональное и экологичное финансирование. Компания Huawei предоставляет надежную аппаратную и облачную базу, а также комплексное решение для микро-услуг. Функциональные возможности являются сборными, стандартизированными и визуализированными, что позволяет быстро компоновать услуги и обеспечивать их гибкую разработку на основе требований к обслуживанию. Кроме того, компания Huawei предоставляет открытые API для содействия партнерам и банкам в повышении степени индивидуализации услуг.

Цифровое банковское обслуживание сочетает в себе возможности компании Huawei и партнеров по созданию ИТ-архитектуры нового поколения с высокой производительностью, большим объемом, высокой эластичностью и надежностью, открытостью, сочетаемостью, безопасностью и управляемостью. Новейшее цифровое банковское решение позволяет финансовым учреждениям быстро развертывать новые банковские услуги всего за три месяца. Цифровое банковское решение Huawei обладает широкими возможностями: комплексная модернизация приложений, включая более гибкую разработку приложений, более гибкое управление и более эффективную интеграцию; полноценная аналитика данных для быстрого принятия решений, начиная со сбора данных, доступа к ним и управления ими и заканчивая предоставлением услуг по обработке данных; решения для облачной миграции, охватывающие весь процесс планирования, построения, миграции, управления и оптимизации, что делает облачные преобразования более надежными; комплексное управление безопасностью облачных сервисов для обеспечения надежного потока данных.

«Основываясь на глобальных возможностях облачного сервиса, Huawei расширяет гибкие возможности, обеспечивающие концепцию «Все как услуга» (EaaS) для финансовых учреждений. В стратегическом партнерстве с Temenos, ведущей всемирной компанией в области банковского программного обеспечения, мы предоставляем облачные решения банкам и внедрили наши решения на основе общедоступного облака Huawei в Сингапуре, — заявил Джейсон Цао (Jason Cao), Президент отдела глобальных финансовых услуг компании Huawei Enterprise BG. — Компания Huawei продолжит глубоко погружаться в мировую финансовую индустрию, развивать глобальную экосистему сотрудничества с партнерами и делиться своим опытом для ускорения финансовых преобразований с нашими клиентами по всему миру».

К концу 2021 года компания Huawei провела обслуживание более 2000 финансовых учреждений из более чем 60 стран и регионов, включая 48 из 100 ведущих банков мира.