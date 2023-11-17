Huawei представляет Парижский инновационный центр во время Europe Innovation Day 

Компания Huawei в Париже провела конференцию Innovation Day 2023, темой стало: «Инновации малого и среднего бизнеса: открывая экономическое будущее Европы». Мероприятие собрало вместе новаторов со всей Европы и не только, чтобы обсудить совместную работу ради процветания малого и среднего бизнеса. На мероприятии компания Huawei объявила об открытии своего Парижского инновационного центра, который будет служить платформой для углубленного сотрудничества между Huawei и партнерами.

Вики Чжан (Vicky Zhang), вице-президент по корпоративным вопросам Huawei, отметила: «Только работая вместе, мы сможем построить здоровую экосистему для процветания Европы». Вместе со своими партнерами по малому и среднему бизнесу, HD Rain and Ubudu, компания Huawei объявила об открытии своего Парижского инновационного центра. Кеннет Фредриксен (Kenneth Fredriksen), старший вице-президент Huawei Europe, сказал: «Тридцать лет назад Huawei был тоже маленькой компанией. Сегодня я с гордостью объявляю о запуске компанией Huawei своего Парижского инновационного центра. Эта платформа приведет всех наших партнеров — опытные компании или малый и средний бизнес — к процветанию».

Huawei будет ежегодно инвестировать более 2 миллионов евро в Парижский инновационный центр и откроет свою платформу с более 80 отраслевыми сценариями для партнеров. Центр не только будет стимулировать обмен знаниями и совместные инновации, но и предоставит профессиональные ресурсы для интеграции и верификации, а также для поддержки выхода на рынок. Благодаря комплексной системе поддержки инновационный центр станет обновлением лаборатории Huawei Paris OpenLab, которая с 2018 года обслужила уже более 200 партнеров.

From left to right: Kenneth Fredriksen, Senior Vice President of Huawei Europe, Vicky Zhang, Vice President of Corporate Communications, Antonony Gu, Vice President of Huawei IT Product Line, François Mercier-Tigrine, Scientific Director and Co-Founder of HR Rain, and François KRUTA, Co-Founder and CEO of Ubudu attended the Paris Innovation Center launch ceremony

Цифровизация стала основной темой дискуссий. Хорст Хайц (Horst Heitz), председатель управляющего комитета SME Connect, поделился своим видением важности цифровизации малого и среднего бизнеса: «Преимуществом малого и среднего бизнеса и стартапов являются их революционные идеи и инновационный подход к бизнесу и технологиям, но в то же самое время, чтобы оставаться конкурентными, им нужно улучшить свои бизнес-структуры, внутренние процессы, киберустойчивость и прочее. Единственный способ добиться этого — достичь полной цифровизации и адаптироваться к быстроменяющемуся европейскому рынку. И тут мы можем помочь им вырасти и поддержать их».

Многие отраслевые лидеры инициировали углубление сотрудничества, чтобы помочь малому и среднему бизнесу достичь успеха. Джулия Девос (Julia Devos), глава «новых чемпионов» на Всемирном экономическом форуме, сказала: «Малый и средний бизнес — это основа экономики и залог устойчивого будущего. Вместе мы можем создать систему поддержки, которая поможет им подготовиться к сложностям и возможностям будущего и привести их к процветанию». Франсуа Мерсье-Тигрин, сооснователь и научный директор HD Rain поддержал ее точку зрения: «малый и средний бизнес, особенно DeepTech, очень важен для заполнения промежутка между временем, когда технологии еще находятся на стадии разработки, и временем, когда они индустриализируются. Это стадия, когда новым технологиям нужна поддержка в финансировании и доступе к рынкам, например благодаря партнерству с учреждениями и большими компаниями. Программа Huawei Digital InPulse — это хороший пример того, как большие компании могут помочь малому и среднему бизнесу найти новые возможности на рынках, где их еще мало знают».