Huawei представляет первый в отрасли прототип 50 G POL для кампусных сетей Wi-Fi 7

Во время Всемирного мобильного конгресса 2023 (MWC 2023) Huawei запустил первый в отрасли прототип 50G POL, помогающий отраслевым клиентам создавать кампусные сети нового поколения Wi-Fi 7.

Система Huawei FTTO, основанная на технологиях пятого поколения фиксированной сети (F5G), была введена в коммерческое использование более чем 6 000 отраслевых клиентов по всему миру, что позволяет клиентам создавать экологически чистые, простые и интеллектуальные кампусные сети. По мере более широкого внедрения технологий облачных вычислений, обработки больших данных и IoT, а также использования приложений 4K/8K и приложений AR/VR в кампусных сценариях, таких как офисные помещения, образование и здравоохранение, требования к пропускной способности кампусных сетей, задержке и надежности становятся выше, чем когда-либо ранее.

Ким Джин, Вице -президент Huawei Optical Business Product Line заявил: «Несмотря на то, что PON 10 G может удовлетворить требования большинства кампусных сценариев, по мере перехода большего числа предприятий на цифровые технологии появляются новые сценарии с повышенными требованиями к пропускной способности и задержки в сети, а кампусные сети нуждаются в модернизации. Huawei представила первый в отрасли прототип 50 G POL, помогающий клиентам создавать экологически чистые кампусные сети ориентированы на Wi-Fi 7, способные поддерживать инновационные приложения».

Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line

В прототип 50 G POL, выпущенный компанией Huawei, входят симетричный 50 G PON OLT и ONUs. Он модернизирует кампусные сети с 10 G PON до 50 G PON. Это не только позволяет клиентам кампуса пользоваться сверхширокополосной сетью, но и обеспечивает следующие уникальные преимущества:

Нулевое изменение OLT: первый в отрасли комбинированный оптический модуль 50 G PON поддерживает режимы PON 10 G и 50 G PON. В будущем клиенты могут создавать сети по запросу и плавно модернизировать сети до PON 50 G, обеспечивая защиту первоначальных инвестиций в строительство сетей.

Нулевое изменение ODN: 50 G PON поддерживает передачу данных на 40 км и использует инновационные алгоритмы для обеспечения лучших в отрасли бюджетов оптических каналов, устраняя необходимость изменения существующих ODNs.

Нулевое изменение в ONU: прототип 50 G PON ONU поддерживает интерфейсы 10GE и 25GE. В будущем для модернизации с Wi-Fi 6 до Wi-Fi 7 не требуется изменений ONU.

В перспективе Huawei продолжит сотрудничество с клиентами и партнерами в целях создания еще большего числа инноваций; расширения прикладных сценариев; создания экологически чистых, сверхширокополосных и интеллектуальных кампусных сетей; а также повышения экологически чистой цифровой производительности.