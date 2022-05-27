Huawei создает новую дополнительную ценность для индустрии интернет-услуг

Компания Huawei провела свой ежегодный Глобальный саммит поставщиков интернет-услуг в Вене. В соответствии с общеевропейской стратегией создания полностью оптических сетей, делающей акцент на обеспечении экологичности, использовании интеллектуальных технологий и цифровой трансформации, компания Huawei представила новые продукты и решения, включая NetEngine 8000 M4, частную линию OTN P2MP и технологию «волокно в каждую комнату» (Fiber to the Room, FTTR). На саммите, в котором приняли участие лидеры деловых кругов, партнеры и эксперты со всего мира, также обсуждались общеевропейский тренд на развитие полностью оптических сетей и трансформация управляемых услуг, которые вкупе создают новую дополнительную ценность.

Экологически чистые, полностью оптические и интеллектуальные соединения стали одним из ключевых направлений роста индустрии интернет-услуг (ISI). Выступая на церемонии открытия, технический директор Huawei Enterprise Business Group Хуан Дачуань (Huang Dachuan) заявил, что в индустрии ISI сейчас можно выделить три тенденции: технологии подключения к Интернету эволюционируют в сторону полностью оптических решений; архитектура интернет-соединения развивается в сторону программной определяемости и интеллектуализации; интернет-сервисы становятся все более интеллектуальными и диверсифицированными. Он подтвердил, что миссия компании Huawei заключается в предоставлении полностью оптических интеллектуальных интернет-решений и услуг для стимулирования плавного развития архитектуры ИКТ, а также коммерческого успеха клиентов интернет-провайдеров.

В ходе саммита компания Huawei также представила последние тенденции в области оптических технологий. Д-р Максим Кушнеров (Maxim Kuschnerov), директор лаборатории оптических и квантовых коммуникаций Huawei в Мюнхене, описал предполагаемую эволюцию оптических технологий по пяти направлениям: свободная от перегруженности, постоянно действующая, масштабируемая, упрощенная и интеллектуальная. Он также рассказал аудитории о развитии 50G PON и прогнозах для этой новейшей технологии транспортного доступа.

В числе других основных докладчиков мероприятия были директор по связям с общественностью FTTH Council Europe Артурс Алкснис (Arturs Alksnis), директор по развитию бизнеса компании Huawei Ричард Миллер (Richard Miller) и соучредитель шведской компании Glecom Джонас Эмильссон (Jonas Emilsson).

После саммита компания Huawei также поделилась своим видением в ходе состоявшейся 25 мая конференции FTTH Conference 2022, одного из крупнейших в мире саммитов оптоволоконной индустрии. В своей речи старший вице-президент компании Huawei по продажам и сбыту Кевин Лю (Kevin Liu) отметил, что интернет-провайдеры могут добиться устойчивого роста бизнеса за счет использования трех стратегических возможностей широкополосной связи. Во-первых, развертывание оптических сетей широкополосного доступа ускоряется; во-вторых, переход от использования технологии FTTH вне помещений к использованию технологии FTTR в помещениях обеспечивает высококачественное и повсеместное подключение к сети Wi-Fi; в-третьих, высококачественная система широкополосной связи FTTR для дома является основой для интеллектуальных домов и различных прикладных систем.

В целях использования этого потенциала компания Huawei представляет сеть Green Intelligent OptiX Network, которая включает в себя экологически чистую архитектуру, экологически безопасное оборудование на местах и экологически чистую эксплуатацию. «Благодаря этому целевому сетевому решению мы поможем индустрии ИКТ достигнуть цели по «большему числу битов и меньшему числу ватт», а также цели по снижению углеродного следа», — заявил в своей речи старший вице-президент компании Huawei по продажам и сбыту Кевин Лю.