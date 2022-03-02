Huawei устранит 5 направленных на ускорение экологически безопасного развития заблуждений

В рамках подготовки к MWC22 Barcelona компания Huawei провела свой форум Day0 под названием «Lighting up the Future» («Освещая будущее»). Директор по маркетингу компании Huawei Carrier д-р Филип Сонг (Philip Song) произнес на форуме вступительную речь под названием «Пять заблуждений экологически безопасного развития». Он заявил следующее: «Экологически безопасное развитие — расхожая фраза. Как и от классической механики Ньютона до теории относительности Эйнштейна, ее развитие будет отмечено извилистым путем между заблуждениями и истиной. Нам необходимо как можно скорее преодолеть эти пять заблуждений, чтобы ускорить экологически чистое развитие отрасли ИКТ».

Заблуждение 1: отрасль ИКТ способствует увеличению углеродных выбросов. Согласно докладу компании GeSI SMARTer2030, к 2030 году доля отрасли ИКТ в общемировом объеме углеродных выбросов составит всего 1,97%. Однако, что еще важнее, другие отрасли, как ожидается, сократят свои собственные углеродные выбросы на 20% за счет применения технологий ИКТ, что в общей сложности в 10 раз превышает выбросы углерода в самой отрасли ИКТ. Эти дополнительные сокращения выбросов называются углеродным отпечатком. Размер этого углеродного отпечатка делает инфраструктуру ИКТ все более важной во многих национальных стратегиях. По прогнозам компании Huawei, к 2030 году 1 йоттабайт глобальных данных будет храниться в облаке. Это означает, что если нынешняя инфраструктура оснащена более экологичными, универсальными технологиями передачи данных, то ежегодно можно экономить 150 миллионов тонн углеродных выбросов. Эта экономия была бы эквивалентна посадке 200 миллионов деревьев – количество, которое охватывало бы всю Европу в лесах.

Заблуждение 2: избыточное внимание уделяется выбросам в рамках логистических цепей, которые считаются главной причиной углеродных выбросов для сетевого оборудования. Как д-р Сун описал в своей презентации, что если посмотреть на весь жизненный цикл сетевого оборудования, то только 2% его углеродных выбросов образуется в процессе производства, а 80-95% — в процессе использования. Д-р Сун в связи с этим предложил, чтобы ключом к сокращению углеродных выбросов в отрасли ИКТ было внедрение инновационных технологий для повышения энергоэффективности.

Заблуждение 3: экологически безопасное развитие — это только экологически чистая энергетика. Хотя развитие солнечной и ветровой энергетики имеет важное значение для экологически безопасного развития в сфере ИКТ, за счет систематического повышения энергоэффективности телекоммуникационных сетей можно добиться колоссальных результатов. С этой целью на этом саммите компания Huawei представила трехслойное экологически чистое решение для систематического повышения энергоэффективности сети за счет реализации концепции «Экологически безопасное рабочее место, сеть и производство», помогающее перевозчикам достигать «Больше битов и меньше ватт».

Заблуждение 4: энергоэффективность сети равна сумме энергоэффективности ее телекоммуникационного оборудования. Оценка энергоэффективности единой коробки оборудования недостаточна для принятия комплексных, основанных на сценариях, решений по планированию и строительству. Компания Huawei рекомендовала создать унифицированную стандартизированную систему показателей (NCI) для точной оценки и разработки энергосберегающей политики для всех сетей путем измерения показателей энергоэффективности основного коммуникационного оборудования, вспомогательного оборудования на объектах, транспортных сетей и центров обработки данных.

Заблуждение 5: энергосбережение не должно влиять на какие-либо показатели производительности сети. Правда в том, что существует компромисс между энергосберегающими функциями и некоторыми сетевыми индикаторами. Однако энергосберегающие функции могут внедряться за счет пиковых уровней и некоторых других показателей, но без влияния на фактическое качество обслуживания пользователей. В Германии в полночь в торговых центрах была внедрена система интеллектуального отключения. Несмотря на незначительное снижение пиковых уровней, это снижает энергопотребление на объекте на 10% без ущерба для пользовательского опыта.

В своем заключительном выступлении д-р Сун выдвинул пять предложений по экологически безопасному развитию в сфере ИКТ: «Во-первых, мы должны активно развивать индустрию ИКТ для обеспечения экологически безопасного развития в других отраслях. Во-вторых, мы должны уделять больше внимания углеродным выбросам в инфраструктуре ИКТ во время использования, а не только в процессе производства. В-третьих, системное решение «Экологически безопасное рабочее место, сеть и производство» поможет провайдерам непрерывно повышать пропускную способность сети и сокращать энергопотребление на единицу, обеспечивая «больше битов, меньше ватт». В-четвертых, мы должны определить единую систему показателей энергоэффективности для выявления основных проблем энергопотребления. В-пятых, ватты определяются по степени удовлетворенности пользователей». MWC Barcelona 2022 будет проходить с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представит свою продукцию и решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via Hall 1. Вместе с международными операторами, отраслевыми специалистами и лидерами общественного мнения мы займемся такими темами, как отраслевые тенденции, РУКОВОДСТВО по будущему и экологически чистое развитие, чтобы сформировать концепцию будущего цифровых сетей.