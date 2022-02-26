Huawei впервые анонсирует свою поисковую систему Petal Search на выставке MWC

В феврале этого года возвращается долгожданная выставка мобильной связи Mobile World Congress (MWC). Мероприятие пройдет в Барселоне с 28 февраля по 3 марта в очном режиме. Ожидается, что в выставке примут участие более 1,5 тыс. экспонентов из 183 стран, включая компанию Huawei.

В этом году Huawei впервые представит свою поисковую систему Petal Search на выставке MWC. Гостей ждет захватывающее приключение.

Скидки для гостей выставки

Планируете поездку на MWC? Составьте список достопримечательностей и найдите занятия по душе с помощью Petal Search. С новой поисковой системой просто покупать авиабилеты, бронировать номер в гостинице, арендовать машину и сравнивать цены на различных платформах. Поисковая система Petal Search охватывает свыше 20 рынков, ее расширенные возможности доступны более чем в 170 странах.

Накануне мероприятия пользователей ждет настоящий подарок.

Партнеры Petal Search — Groupon и Tiqets — предлагают эксклюзивные скидки для гостей MWC в Барселоне: 20% при покупке купона на Groupon (по промокоду PETALMWC2022) и 8% — на Tiqets (по промокоду PETAL8OFF).

Купонами можно воспользоваться при оформлении заказа на соответствующих сайтах с 25 февраля по 6 марта (только в Барселоне). Посетите MWC 2022 и сэкономьте на знакомстве с городом с помощью Petal Search.

Дебют на MWC 2022: очки дополненной реальности с поддержкой Petal Search

На стенде Petal Search на MWC 2022 (Fira Gran Via, Зал 1) гостей будут ждать интерактивные очки дополненной реальности с поддержкой Petal Search.

Пользователям очков, выпущенных в сотрудничестве с Huawei Poisson Labs в 2012 году, доступно множество функций, например, они могут распознавать достопримечательности, животных, растения и товары в режиме реального времени, а также отображать статьи из энциклопедий и аналогичный контент для каждого идентифицированного объекта.

Интеграция с Petal Search сделала возможным распознавание текста, изображений и перевод в реальном времени. Эта функция пригодится туристам для преодоления языкового барьера.

Например, вы приехали в Барселону впервые и хотите получить более подробную информацию о Саграде Фамилии. При мультимодальном поиске собора в очках дополненной реальности вы получите исчерпывающую энциклопедическую информацию на выбранном языке.

Гости стенда Petal Search на выставке MWC смогут лично убедиться в широких возможностях поиска на базе технологий дополненной реальности. Поиск контента, распознавание текста и изображений, перевод в режиме реального времени выполняются за доли секунды с помощью визуальных и голосовых команд.

Знакомство с городскими достопримечательностями вместе с Petal Search

При посещении выставки в Барселоне нельзя не воспользоваться возможностью исследовать этот прекрасный город. Petal Search станет прекрасным помощником в этом деле.

На нижней панели приложения Petal Search расположена вкладка «Рядом». Нажмите на нее и откройте для себя самые популярные достопримечательности, в том числе близлежащие отели и рестораны. Благодаря удобной функции поиска рядом гости выставки смогут подготовиться к ее посещению: забронировать отель или найти ресторан можно одним касанием экрана смартфона. Любители онлайн-покупок также оценят Petal Search, ведь с помощью поисковой системы они смогут найти и приобрести товары в любое время суток. Petal Search отображает лучшие предложения в подборках товаров с различных сайтов — от предметов первой необходимости до новинок, о которых вы давно мечтали.