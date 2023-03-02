Huawei запускает 3 решения внедрения F5.5G и повсеместного перехода на 10 Гбит/с

На выставке MWC 2023 компания Huawei представила три решения — Huawei FTTR OptiXstar F30, первый в отрасли коммерческий 50G PON и Huawei OptiX Alps-WDM — решения, предназначенные для полностью оптических домашних сетей, сверхширокополосного доступа и полностью оптических городских сетей. Помогая операторам создавать экологичные полностью оптические сети E2E для поддержки высококачественного развития всех услуг, эти решения также поддерживают плавный переход к сетям F5.5G и переход к скорости 10 Гбит/с повсюду.

Что касается полностью оптических домашних устройств, Huawei FTTR OptiXstar F30 является первым в отрасли полностью оптическим сетевым продуктом FTTR, работающим на архитектуре C-WAN и обеспечивающим шесть основных улучшений.



Эстетика: четыре цвета и три способа установки позволяют ему идеально сочетаться с дизайном современного дома.

Скорость: аппаратное ускорение и оптимизация алгоритма обеспечивают скорость 2000 Мбит/с по всему дому.

Область покрытия: многоканальные интеллектуальные антенны улучшают покрытие примерно на 30%.

Роуминг: инновационный алгоритм Huawei координированной сети бесперебойного роуминга (SRCN) обеспечивает незримый роуминг во всем доме.

Согласованность: при совместной работе нескольких устройств сведены к минимуму помехи при наложении Wi-Fi, что позволяет одновременно подключать до 128 устройств.

Сервис: возможности комплексного обслуживания премиум-класса 5A[1] позволяют операторам предоставлять услуги премиум-класса по установке, обслуживанию и эксплуатации. Huawei FTTR OptiXstar F30 позволяет пользователям наслаждаться цифровой жизнью и помогает операторам повышать конкурентоспособность широкополосного доступа. Это открыло рынок на триллионы долларов.

В области сверхширокополосного доступа Huawei 50G PON является первым в отрасли коммерческим решением, реализующим следующие функции:



— обеспечивает высокую плотность симметричного 50G PON для удовлетворения растущих требований к полосе пропускания в будущих кампусных, промышленных, корпоративных и домашних условиях.

— использует инновационный конический усилитель и сверхрешетчатую структуру отражения, чтобы увеличить бюджет оптической мощности примерно на 25% и обеспечить развертывание ODN в действующей сети без повторной прокладки кабелей.

— объединяет GPON, 10G PON и 50G PON в один порт, что позволяет выходить на новый уровень услуг по запросу и минимизировать инвестиционные затраты для операторов.

В качестве технологии PON следующего поколения, определяемой стандартами ITU-T, 50G PON эффективно поддерживает политику «10 Гбит/с повсюду». Инновационное решение 50G PON компании Huawei предоставляет операторам экономически эффективный путь обновления своих сетей до 10G.

В области полностью оптических городских сетей решение Huawei OptiX Alps-WDM обеспечивает четыре возможности:



— Гибкость: эта возможность расширяет OXC до границы сети и обеспечивает одноэтапное оптическое соединение и гибкую группировку по всей сети, повышая производительность сетевого подключения и сокращая время предоставления услуг с месяцев до минут.

— Долгосрочная перспектива: ориентированный на город инновационный когерентный модуль 100G помогает перенести 100G OTN в городскую сеть, улучшив пропускную способность в 10 раз и значительно сократив расходы.

— Объединение в пул: за счет использования технологии селективного переключения по длине волны (WSS) для интеграции девяти традиционных блоков в один модуль, эта архитектура позволяет девяти кольцам доступа совместно использовать 96 длин волн, что значительно повышает эффективность использования длин волн и сокращает площадь помещения, занимаемого оборудованием.

— Упрощение: цифровые оптические метки прикрепляются к длинам волн и используется централизованный блок управления и контроля для обеспечения автоматического планирования, строительства, эксплуатации и обслуживания, тем самым сокращая эксплуатационные расходы.

Решение OptiX Alps-WDM компании Huawei с этими четырьмя возможностями создает упрощенную архитектуру и обеспечивает максимальное удобство. Это помогает пересмотреть экологические полностью оптические сети и удовлетворить требования операторов к разработке B2C, B2H и B2B услуг. Эти решения будут поддерживать эволюцию услуг в ближайшее десятилетие.

Ричард Джин (Richard Jin), президент отдела оптической продукции Huawei, сказал: «От F5G к F5.5G — это больше, чем планировать будущее, мы его создаем. Сегодня гигабитная связь быстро становится все более популярной во всем мире. К 2025 году разнообразные сети потребуют повсеместного 10-гигабитного подключения. Все отрасли должны работать вместе, используя F5.5G и переходя к скорости 10 Гбит/с повсюду. Huawei объединит усилия с глобальными операторами, чтобы ускорить модернизацию сети и применение новых технологий, помогая операторам постоянно расширять границы своего бизнеса и использовать возможности создания наилучшего пользовательского впечатления, чтобы лидировать в будущем».

Выставка MWC Barcelona 2023 проходит с 27 февраля по 2 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представит свою продукцию и решения на стенде 1H50 в зале 1 Fira Gran Via. Вместе с глобальными операторами, профессионалами отрасли и лидерами общественного мнения мы углубимся в такие темы, как успех 5G в бизнесе, возможности 5.5G, экологичное развитие, цифровая трансформация и наше видение использования бизнес-плана GUIDE для развития успеха 5G и еще большего процветания 5.5G.