Huawei запускает 6 обновлений F5.5G для улучшения сетей и положительного бизнес-цикла

Во время форума UBBF 2023 Ким Джин (Kim Jin), вице-президент направления оптических изделий для бизнеса компании Huawei, на Саммите по экологичным полностью оптическим сетям сделал вступительный доклад «Обновление F5.5G ускоряет новый рост». По результатам анализа требований к модернизации связи, связанным с успешным распространением гигабитных сетей и очевидным переходом на скорость 10 Гбит/с в будущем, компания Huawei выпустила шесть технических обновлений, которые позволят приблизиться к F5.5G. Целью этих обновлений является рекламирование общего повышения удобства пользователей, эффективности и улучшения архитектуры, в результате чего операторы смогут ускорить положительный бизнес-цикл и добиться коммерческого успеха в процессе плавного перехода на F5.5G. Компания Huawei также призывает всех участников отрасли совместно повышать готовность и способствовать применению F5.5G, постепенно добиваясь «10 Гбит/с повсюду».

Six F5.5G technical upgrades promoting comprehensive improvement in terms of experience, architecture, and efficiency

Переход с FTTR на FTTR-B для охвата предприятий после жилых домов

Сети FTTR развернуты примерно для 10 млн семей. Решение Huawei FTTR-B позволяет распространить технологию FTTR на предприятия для обеспечения их первоклассной связью при различных сценариях, например в случае коммерческих зданий, небольших и средних магазинов, а также небольших кампусов, с пропускной способностью до 2 Гбит/с и до 300 одновременных пользователей.

Переход с первоклассного Wi-Fi на первоклассную широкополосную связь с ускорением монетизации преимуществ

Первоклассный Wi-Fi реализован в более чем 60 абонентских сетях по всему миру. После модернизации первоклассная широкополосная связь предполагает точную осведомленность пользователей на основе анализа больших данных и обеспечивает эксплуатацию и техническое обслуживание с упреждением. Расширяет возможности прицельного маркетинга и повышает удовлетворенность пользователей широкополосной связью, а также снижает отток абонентов.

Переход с 10G PON на 50G PON с достижением плавного перехода на уровень 10 Гбит/с

Компания Huawei вместе с 85 операторами развернула свыше 17 млн портов 10G PON. По сравнению со средними для отрасли показателями использование технологии Huawei 50G PON повышает пропускную способность при передаче данных от абонента на 20 % и снижает длительность задержки с миллисекунд до микросекунд, удовлетворяя требованиям к качеству обслуживания многочисленных служб.

Новая модернизация с переходом на Alps-WDM Enhanced, ускорение развертывания универсального назначения

Технология Alps-WDM была реализована в более чем 50 коммерческих и тестовых сетях по всему миру. Технология Alps-WDM Enhanced улучшает полностью оптические коммутационные модули и позволяет операторам связи распространить технологию на объекты ниже уровня CO, выполняя требования, связанные с несколькими сценариями и несколькими службами, и расширяя возможности повторного использования действующих сетей и гибкого развертывания.

Переход с 400G на 800G, достижение сверхвысокой емкости и передачи данных по магистралям сетей на сверхбольшие расстояния

Компания Huawei развернула решения 400G для более чем 100 сетей по всему миру. За счет перехода на новые материалы, алгоритмы и конструкции, решение Huawei Super 400G/800G увеличивает дальность передачи данных на 20 % и снижает потребление энергии на 50 %. WSS-модуль для диапазона Super C+L обеспечивает полностью оптическую коммутацию в двух диапазонах одним модулем, повышая пропускную способность одного волокна и оборудования на 100 %.

Модернизация в виде перехода от карты длительности задержки на обеспечение выполнения соглашения об уровне обслуживания (SLA) ускоряет монетизацию соглашения SLA сети

Первоклассные частные OTN-линии Huawei обеспечивают надежную связь с определенной задержкой более чем 10 000 предприятий. Эта модернизация использует для улучшения возможностей монетизации соглашения SLA функцию рекомендации оптимального пути, сокращая сроки предоставления услуги до нескольких дней и обеспечивая надежность сети на уровне выше 99,999 %. Таким образом повышается эффективность и прибыль для пользователей.

На основе восьми ориентированных на F5.5G технических инноваций, представленных на форуме UBBF 2022, компания Huawei продолжает инновации и выпускает на этот раз дополнительные шесть технических модернизаций, чтобы полностью улучшить сетевые возможности и еще лучше подготовить отрасль к переходу на F5.5G. Ким Джин сказал: «В будущем мы продолжим разрабатывать оптимальные решения, ориентированные на F5.5G. Мы надеемся работать с глобальными операторами связи и партнерами в отрасли для ускорения развития отрасли и реализации видения «OptiX куда угодно» и «10 Гбит/с повсюду»».