Huawei запускает опирающиеся на ИИ решения 5.5G, чтобы подстегнуть приход эры мобильного ИИ 

На презентации продуктов и решений Huawei во время форума MWC Barcelona 2025 вице-президент Huawei и президент Huawei Wireless Solution Цао Мин (Cao Ming) представил опирающиеся на ИИ решения 5.5G. Цао сказал: «Мобильный ИИ процветает и служит источником трех основных трансформаций мобильных сетей, затрагивающих восприятие пользователями, эксплуатацию и обслуживание и бизнес-модели. Huawei запускает основанные на использовании ИИ для анализа намерений пользователей решения 5.5G, чтобы помочь операторам реализовывать возникающие возможности за счет разнообразного ощущения благодаря применению ИИ, эффективности эксплуатации и технического обслуживания при высоком уровне автономности сетей и многофакторной монетизации бизнеса».

Мобильный ИИ приносит пользу всем и ведет к трансформации мобильной отрасли по трем важным направлениям.

Искусственный интеллект (ИИ) оказывает глубокое влияние на каждого человека, организацию и общество во всем мире, в то время как мобильные сети приносят ИИ во все уголки мира. Это взаимовыгодное развитие ИИ и мобильных сетей повышает требования к мобильным сетям и трансформирует мобильную отрасль по трем направлениям.

Во-первых, восприятие пользователями трансформируется — преобладание приема данных меняется на разнонаправленный обмен данными. Это означает, что мобильные соединения расширяются от связи между людьми, охватывая связь людей с ИИ и ИИ с ИИ, для чего возникает потребность в более разнообразных возможностях, включая увеличение пропускной способности для передачи данных для мультимодального взаимодействия с ИИ, сокращение задержки для чатов с агентами в режиме реального времени и покрытие без использования сотовой связи для повсеместного доступа к ИИ.

Во-вторых, эксплуатация и техническое обслуживание сетей трансформируется с автономности сетей (AN) уровня L3 до AN уровня L4 и выше. Ожидается, что значительный рост трафика ИИ приведет к существенному увеличению энергопотребления устройств, сетей и облаков. Кроме того, результатом увеличения числа подключений к ИИ станет усложнение эксплуатации и технического обслуживания сети. Эти факторы подчеркивают необходимость в высоком уровне автономности сетей для повышения производительности.

В-третьих, трансформируются бизнес-модели — определяемая трафиком монетизация меняется на многофакторную. Инновации в области применения ИИ добавляют дополнительные измерения восприятия, побуждая операторов переходить от монетизации трафика к монетизации восприятия. Растущая популярность ИИ-сервисов закладывает основу для расширения монетизации с определяемой услугами связи до основанной на ценности.

Основанные на использовании ИИ для анализа намерений пользователей решения 5.5G позволяют операторам создавать надежную инфраструктуру связи для мобильного ИИ.

Опирающиеся на ИИ решения 5.5G компании Huawei основаны на реализации результатов анализа намерений пользователей с целью помочь операторам успешно пройти эти три основные трансформации. Они включают решения GigaGear, GreenPulse и GainLeap, позволяющие сетям улучшать их восприятие пользователями и становиться более продуктивными, создавая при этом больше возможностей для бизнеса.

Решение GigaGear фокусируется на взаимодействии ресурсов исходя из намерений пользователей в плане времени, частоты, пространства и энергопотребления, чтобы обеспечить эффективное и гибкое планирование распределения ресурсов сетей для различных пользователей и сценариев. В результате приложения ИИ воспринимаются как сверхадаптивные и разнообразные независимо от аспекта.

Решение GreenPulse служит для автоматизации на основе анализа намерений пользователей с целью достижения максимальной эффективности использования спектра и энергии. Решение обеспечивает взаимодействие нескольких агентов, автоматизируя точную экономию энергии для реализации принципа «0 бит, 0 ватт, 0 потерь» и позволяя достичь высокого уровня автономности сети — «0 касаний, 0 ожиданий, 0 неисправностей».

Решение GainLeap дает возможность операторам монетизировать восприятие и ценность, используя анализ намерений пользователей. Для оркестрации обслуживания по требованию и открытости сетевых возможностей этим решением используется интеллектуальный механизм обслуживания сети радиодоступа (RAN) — RISE. Использование программной и аппаратной координации с сетью радиодоступа (RAN) позволяет операторам гарантировать разнообразное впечатление.

Опирающиеся на ИИ решения 5.5G компании Huawei охватывают весь ассортимент продуктов для 5G-AA для любого сценария, обеспечивая в мобильных сетях сквозную автоматизацию на основе анализа намерений благодаря полному взаимодействию продуктов 5G-AA и системы RISE.

«Три новаторских решения — это только начало инноваций в области опирающегося на ИИ 5.5G. В будущем мы рассчитываем продолжать создавать инновации вместе со всеми партнерами и разрабатывать новые решения для удовлетворения растущих потребностей мобильного ИИ», — сказал в заключение Цао.