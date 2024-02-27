Huawei запускает три инновационных полностью оптических продукта для коммерческих F5.5G

На выставке MWC24 Barcelona в ходе презентации продуктов и решений компании Huawei Боб Чен (Bob Chen), президент Huawei Optical Business Product Line, представил первый в отрасли продукт OTN, ориентированный на постоянный ток, OptiX OSN 9800 K36; первый в отрасли интеллектуальный продукт OLT, OptiXaccess MA5800T; и первый в отрасли продукт FTTR +X, iFTTR OptiXstar F50 для сверхширокополосной магистрали, доступа 10G и полностью оптических сценариев умного дома. Три инновационных продукта помогают операторам построить полностью оптическую целевую сеть F5.5G и ускорить разработку сверхширокополосного доступа 10G, что в совокупности открывает дорогу коммерческому использованию F5.5G.

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, launches three innovative products

В ноябре 2023 года ETSI выпустила F5G Advanced Generation Definition. Huawei работала с ведущими операторами по всему миру над внедрением инноваций и практическим применением F5.5G. Основными используемыми технологиями и продуктами F5.5G стали магистральные сети Wi-Fi 7, 50G PON, 400G, 800G и оптический кросс-коннект (OXC), который уже широко используется. Возможность подключения 10G имеет основополагающее значение для популяризации интеллектуальных приложений. Многие страны и регионы по всему миру разработали планы развития 10G и инициировали строительство 10Giga City. Чтобы ускорить дальнейшее развитие F5.5G, Боб Чен, президент Huawei Optical Business Product Line, отметил, что операторам необходимо создать полностью оптическую целевую сеть F5.5G, которая поддерживает основные функции «1+3+4» в условиях развития сверхширокополосного доступа 10G. Это означает концентрацию усилий вокруг 1 цели сети: сверхширокополосный доступ 10 Гбит/с; достижение 3 сетевых возможностей: повсеместный доступ 10 Гбит/с, метро-сеть, сокращающая задержку до 1 мс, и магистральная сеть с доступностью 99,9999 %; построение архитектуры из 4-х сетей: магистральная сеть развертывает 400G, 800G OTN для подключения центров обработки данных, метро-сеть требует 100G для CO, сеть доступа использует 50G PON для жилых помещений и компаний и подключает 10 Гбит/с к комнате.

Для поддержки построения полностью оптической целевой сети F5.5G с архитектурой «1+3+4» компания Huawei запустила три инновационных полностью оптических продукта.

Сверхширокополосная магистраль: Huawei выпустила OptiX OSN 9800 K36, первый в отрасли OTN-продукт, ориентированный на постоянный ток. В нем три новшества. Во-первых, он обеспечивает одноволновую скорость 1,6 Тбит/с, что на 33 % выше, чем следующая самая высокая скорость — 1,2 Тбит/с. Это также сокращает стоимость 1 бита на 30 %. Во-вторых, он имеет инновационную ортогональную архитектуру dual-3D, которая удваивает количество поддерживаемых слотов и обеспечивает емкость коммутации с одиночным подстативом более 100 Т, легко справляясь со скачками трафика. В-третьих, его встроенный интеллектуальный блок обеспечивает обнаружение на уровне мс и интеллектуальный анализ неисправностей в режиме реального времени, тем самым повышая доступность сети.

10G-доступ: MA5800T, первый в отрасли интеллектуальный продукт OLT, приносит три обновления. Во-первых, емкость одного слота на устройстве достигает 2T, что более чем в два раза превышает средний показатель по отрасли, и может развиться до 200G PON. Кроме того, он совместим с существующими GPON и 10G PON. Во-вторых, продукт реализует физическую изоляцию услуг с помощью инновационной архитектуры, обеспечивая детерминированную задержку E2E и джиттер для премиальных услуг. В-третьих, встроенный интеллектуальный вычислительный блок улучшает пользовательский опыт во всех аспектах.

Полностью оптический «умный» дом: iFTTR F50, первый в отрасли продукт FTTR+X, поддерживает больше функций, помимо сетевого подключения. В нем три новшества. Во-первых, благодаря архитектуре C-WAN и Wi-Fi 7 iFTTR F50 увеличивается скорость доступа – 3000 Мбит/с. Во-вторых, на основе точной синхронизации часов он сокращает время блокировки роуминга до 10 мс и исключает потерю пакетов. В-третьих, его встроенный блок хранения и вычислений предоставляет пользователям максимум 8 ТБ пространства для хранения и интеллектуальные функции поиска в альбомах.

Боб Чен, президент Huawei Optical Business Product Line, сказал: «2024 год – это первый год коммерческого использования F5.5G, и фиксированные сети сделают новый скачок вперед. На фоне развития сверхширокополосного доступа 10G компания Huawei выпустила три инновационных полностью оптических продукта: Ориентированный на постоянный ток продукт OTN OSN 9800 K36, интеллектуальный продукт 10G OLT MA5800T и продукт FTTR +X IFTTR OptiXstar F50, помогающий операторам создавать полностью оптическую целевую сеть F5.5G с основными функциями «1+3+4», постоянно расширять границы обслуживания и продвигать интеллектуальный мир ».