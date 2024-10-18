Huawei запустила серию промышленных решений для цифровой и интеллектуальной трансформации

Компания Huawei приняла участие в выставке GITEX GLOBAL 2024 под теме «Ускорение промышленной цифровизации и интеллектуальных технологий». Huawei провела Саммит по промышленной цифровой и интеллектуальной трансформации и запустила совместные решения с партнерами в десяти отраслях, а также серию новых флагманских продуктов, которые предназначены для поддержки клиентов в улучшении цифровой и интеллектуальной трансформации.

Ли Пен (Li Peng), старший вице-президент корпорации, президент по продажам и обслуживанию ИКТ, Huawei, выступил со вступительным словом на саммите. «Мы объединяем наши сильные стороны в области сетей, хранения, вычислений, облачных технологий и энергетики», – сказал г-н Ли Пен, – «и мы работаем с партнерами над созданием новой цифровой и интеллектуальной инфраструктуры».

Г-н Ли подробно рассказал, как Huawei реализовала эталонную архитектуру для интеллектуальной трансформации отраслей на практике, чтобы предоставить клиентам передовые и адаптируемые решения.

«Эти достижения были бы невозможны без наших партнеров», – продолжил г-н Ли. «Мы стремимся создать здоровую, открытую и взаимовыгодную партнерскую экосистему. Мы также создали 14 OpenLabs по всему миру для поддержки совместных инноваций с местными партнерами по разработке решений.

Г-н Ли рассказал, как Huawei непрерывно внедряет инновации, чтобы предоставить партнерам легкие решения, готовые к выходу на рынок продукты, комплексные услуги по поддержке бизнеса и эффективные цифровые платформы, чтобы помочь им обслуживать предприятия малого и среднего бизнеса в более независимой, легкой и эффективной манере.

В заключении он рассказал об усилиях Huawei по содействию развитию местных талантливых специалистов в области цифровых технологий и отраслевой экосистемы, что является ключом к продвижению устойчивого развития. «Huawei готова и желает объединить усилия с большим количеством клиентов и партнеров, чтобы обеспечить промышленную цифровую и интеллектуальную трансформацию и принести больше пользы жизням и работе людей во всем мире», – добавил г-н Ли.

Во время своего основного доклада Лео Чен (Leo Chen), старший вице-президент корпорации и президент по корпоративным продажам Huawei, подчеркнул, что ИИ и 5G-A относятся к технологиям следующего поколения, стимулирующим четвертую промышленную революцию, что приведет к значительному скачку производительности. Однако эта трансформация также создает вызовы для инфраструктуры, промышленного применения и экосистем талантов. Huawei стремится использовать свои уникальные преимущества, чтобы помочь клиентам и партнерам добиться успеха в интеллектуальную эпоху.

Дэвид Ши (David Shi), вице-президент по маркетингу ИКТ и продажам решений Huawei, подчеркнул важность создания надежной ИКТ-инфраструктуры для успеха предприятий в интеллектуальную эпоху. Он выделил два ключевых момента для ускорения этой трансформации: ускорение популяризации ИКТ-инфраструктуры и ускорение монетизации. «Только тесно сотрудничая с нашими клиентами и партнерами, мы можем по-настоящему донести информацию до всех отраслей», – сказал Ши.

Ускорение популяризации инфраструктуры ИКТ позволяет большему количеству партнеров и клиентов беспрепятственно интегрировать, получать доступ и использовать инфраструктуру ИКТ, что позволяет ей развиваться вместе с потребностями бизнеса. Компания Huawei предложила четыре принципа для упрощения построения и использования инфраструктуры ИКТ: простота интеграции, доступа, использования и развития. Эти принципы облегчают широкое использование инфраструктуры ИКТ в стандартных сценариях, таких как кампусы, сети WAN и центры обработки данных.

Huawei выпустила флагманские продукты и портфели, а также разработала продукты HUAWEI eKit, которые выступают в качестве мощного инструмента цифровой трансформации, обеспечивая более эффективную интеграцию и использование.

Ускорение монетизации означает ускорение инноваций в сфере услуг и создание ценности с помощью технологий, интеграции технологий и сценариев, а также сотрудничества для создания процветающей партнерской экосистемы, которая поддерживает непрерывный рост предприятия.

Huawei совместно с партнерами представила решения для цифровой и интеллектуальной трансформации для десяти отраслей, включая облачное решение для национального правительства, решение для развития талантов в области ИКТ и т.д.

Программа Huawei «SHAPE» поддерживает партнеров в 5 ключевых областях: поддержка лидерства, совместная работа над инновациями с партнерами, продвижение развития потенциала партнеров, продвижение опыта сотрудничества с партнерами и расширение возможностей для роста партнеров.

«Мы работаем с нашими партнерами, чтобы создать клиентоориентированную культуру, придерживаться принципа «общие выгоды как мост, целостность как основа и правила как гарантия», способствовать здоровой бизнес-среде и расти вместе, чтобы помочь клиентам успешно приступить к цифровой и интеллектуальной трансформации», – сказал Эрнест Чжан (Ernest Zhang), президент Global Partner, Commercial & Distribution, Enterprise Sales, Huawei.