Художник из Санкт-Петербурга анонсировал старт арт-проекта «Библиотека»

Художник из Санкт-Петербурга Алексей Сергиенко начал сбор денег на арт-проект «Лабиринт любви», призванный увеличить рождаемость в России.

2024 год объявлен Президентом России В.В. Путиным годом семьи. А основой семьи как раз и является любовь. Любовь также является основой ответственного деторождения. Художник от всего сердца желает всем соотечественникам любить друг друга и увеличивать количество россиян.

На 25 и 26 января 2024 года художником и арт-бизнесменом Алексеем Сергиенко запланированы два мировых рекорда: 25-го Алексей в течение 8 часов напишет не менее 1000 картин, а 26-го за те же 8 часов продаст все эти работы. Вырученные в ходе акции деньги будут потрачены Алексеем на нужды арт-проекта «Лабиринт Любви».

По словам самого Алексея Сергиенко, установленные два мировых рекорда станут примером для всех, доказательством того, что в зарабатывании на искусстве нет ничего сложного. Эта акция станет началом арт-проекта «Библиотека», призванного помочь художникам продавать их картины.