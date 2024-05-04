iCAP Air от Innodisk: управление качеством воздуха за счет автономного принятия решений

Компания Innodisk, мировой лидер в области решений для искусственного интеллекта, представила решение для управления качеством воздуха iCAP Air. Это решение позволит компаниям во всем мире улучшать качество воздуха, стимулировать устойчивое развитие и охранять здоровье человека. Кроме того, коммерческие организации смогут воспользоваться ежемесячными отчетами о качестве воздуха, генерируемыми ИИ, как источником ценной информации для принятия обоснованных решений.

Innodisk introduces iCAP Air advancing air quality management through autonomous decision-making

Опираясь на свой опыт в области периферийных вычислений и интеграции программного и аппаратного обеспечения, а также на опыт своей дочерней компании Sysinno по определению индекса качества воздуха, компания Innodisk разработала решение для управления качеством воздуха «iCAP Air». Это решение объединяет передовые технологии, в том числе инновационный анализатор качества воздуха iAeris7 от Sysinno, обеспечивая точность определения температуры, влажности, концентрации тонкодисперсных частиц (PM2.5) и взвешенных частиц (PM10), углекислого газа (CO2), формальдегида и общих летучих органических соединений (TVOC). Прибор можно настроить на обнаружение NO2, SO2, CO, NH3 и других соединений, влияющих на качество воздуха. При этом прибор iAeris7 отличается надежностью, опирается на запатентованную технологию и располагает международной сертификацией, включая сертификаты SGS и FCC/CE/RoHS/NCC/BSMI.

Частью системы является iCAP Air Server, предназначенный для управления крупномасштабным развертыванием и обработкой данных от датчиков качества воздуха, число которых может достигать 100, обеспечивающий беспрепятственную интеграцию и эффективную работу даже в сложных условиях. Кроме того, iCAP Air предлагает удобную платформу для управления качеством воздуха, позволяющую организациям контролировать качество воздуха в режиме реального времени через мобильное приложение или интернет-браузер, получать автоматические оповещения и оптимизировать систему очистки воздуха или вытяжной вентиляции.

iCAP Air — это комплексное решение, которое упрощает управление качеством воздуха для пользователей. Оно предназначено для средних и крупных объектов или закрытых пространств, где одновременно находится много людей, таких как медицинские учреждения, интеллектуальные производственные комплексы, объекты общественного транспорта, крытые парковки и торговые центры.