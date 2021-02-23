Идеями по новым направлениям программ «Технограда» предложила поделиться москвичам Наталья Сергунина

Новые направления для образовательной программы инновационного комплекса «Техноград» на ВДНХ могут предложить москвичи до 27 февраля на платформе crowd.mos.ru. «Техноград» с 2018 года провел более тысячи профориентационных и образовательных курсов. Программы позволяют повысить навыки и получить более 40 востребованных профессий, в том числе и связанных с инновационными технологиями.

Предложения готовы рассмотреть эксперты в пяти темах, результаты разместят 1 марта. «Среди них цифровые технологии, креативные индустрии и услуги для населения», — отметила Наталья Сергунина. Голосование на самые лучшие идеи состоится 2-3 марта, пользователи также смогут обсудить направления современных профориентационных форматов и предпринимательской деятельности. Лучшие предложения будут реализованы. Подробности — на официальном сайте Мэра Москвы.