Идет коммерческое использование Xinghe Intelligent Network, ускоряя рост для операторов 

На форуме Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2024 года Леон Ван, президент линейки продуктов Huawei для передачи данных, выступил с программной речью под названием Xinghe Intelligent Network: Ускорение нового роста для операторов в эпоху Net5.5G. В своем выступлении Ван поделился сотрудничеством Huawei с ведущими мировыми операторами, используя решение Xinghe Intelligent Network для обеспечения успеха бизнеса для клиентов. Он также рассмотрел направления развития новых сервисов в сценариях интеллектуальных вычислений.

Leon Wang, President of Huawei’s Data Communication Product Line, delivering a speech at UBBF 2024

Все отрасли быстро движутся к эпохе ИИ, продвигая эволюцию сетей передачи данных к следующему поколению — Net5.5G. Компания Huawei впервые представила свою интерпретацию целевой сети Net5.5G на UBBF 2023, а затем на MWC Shanghai 2024 запустила решение Xinghe Intelligent Network, адаптированное для целевой сети Net5.5G. С тех пор решение Xinghe Intelligent Network было введено в коммерческое использование ведущими мировыми операторами, помогая им достичь роста доходов.

В своем выступлении Ван обсудил различные передовые варианты использования операторов. Что касается того, как ускорить монетизацию услуг за счет обеспечения премиального опыта, решение Xinghe Intelligent Network от Huawei использует возможности автоматической оптимизации сетевой цифровой карты SRv6+ для оптимизации сетевых путей и устранения перегруженности трафика, вызванной сотнями перебоев с волоконно-оптическим кабелем каждый месяц. Это сокращает время оптимизации с 5 дней до нескольких минут, улучшает опыт обслуживания и освобождает подавленный трафик. Это также снижает уровень жалоб на 80% и увеличивает DOU на 7%, увеличивая доход более чем на 4 миллиона долларов США в месяц. С точки зрения того, как снизить совокупную стоимость владения за счет сверхнадежного конвергентного транспорта, заказчик смог сократить капитальные затраты всей сети на 50% после внедрения маршрутизаторов Huawei 400GE. Эти маршрутизаторы, которые обеспечивают самую высокую плотность в отрасли, позволили заказчику построить конвергентную транспортную сеть, которая поддерживает плавную эволюцию в течение следующих 10 лет, учитывая прогнозируемый 50% СГТР для роста трафика в течение следующих трех лет, обусловленный взрывным расширением 5G, FTTH и видеосервисов. Ван также поделился примерами изучения и использования операторами новых возможностей, предоставляемых ИИ для стимулирования роста. К ним относятся сервисы Data Express, которые позволяют массивным выборкам данных предприятий проникать в интеллектуальные вычислительные центры обработки данных операторов, сервисы передачи данных на большие расстояния без потерь, которые облегчают совместное обучение межсетевого ЦОД, интеллектуальные вычислительные облачные сервисы и новаторское использование ИИ для защиты от ИИ для снижения рисков сетевой безопасности.

Комплексные продукты Xinghe Intelligent Network были ускорены для коммерческого использования, и 40 операторов из более чем 20 стран уже используют Xinghe Intelligent Network для стимулирования роста и расширения своего бизнеса.