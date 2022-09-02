IFA 2022: Dreame представляет в Европе ряд инновационных устройств для уборки помещений

Компания Dreame Technology (далее Dreame), являющаяся одним из ведущих мировых производителей интеллектуальных устройств для уборки дома, представляет свои передовые технологии и продукцию европейским клиентам на выставке IFA 2022 в Берлине со 2 по 6 сентября. Dreame, чье оборудование для уборки пользуется широкой популярностью на европейских рынках, представляет на выставке свои передовые технологии, демонстрируя лучшее понимание потребностей европейских пользователей.

Dreame рассматривает выставку как витрину для показа новой продукции, а также как важную возможность обмена мнениями с представителями отрасли. Участие в выставке также является важным шагом на пути глобального развития бренда.

Dreame представит на выставке IFA три основные категории своей продукции: роботы-пылесосы, пылесосы для сухой и влажной уборки и беспроводные вертикальные пылесосы. Новейшая продукция компании открывает новую эру полной автоматизации домашней уборки благодаря ее инновационным легковесным двигателям и таким технологиям как AI Action, DualBoost 2.0 и другим.

На стенде Dreame на выставке IFA представлен новый флагманский робот: DreameBot L10s Ultra. DreameBot L10s Ultra предлагает полностью автоматизированную уборку без участия человека. Благодаря передовым электродвигателям Dreame и эксклюзивной технологии всасывания DualBoost 2.0 робот-пылесос DreameBot L10s Ultra обеспечивает тщательную очистку и выполняет различные функции, включая уборку пылесосом, влажную уборку, автоматическую уборку пыли, мытье тряпки, сушку тряпки, набор воды и добавление чистящего средства. Большие пылесборники объемом 3 л позволяют не опорожнять пылесос в течение 2 месяцев.

Благодаря передовой технологии AI Action, трехмерному сканеру с источником структурированного света и мощным камерам RBG робот-пылесос DreameBot L10s Ultra может точно оценивать обстановку и корректировать свой путь, обеспечивая эффективную уборку и избегая препятствий. Он поддерживает системы голосового управления Alexa, Siri и Google Assistant. Пользователи могут просто обращаться к своему любимому голосовому помощнику, чтобы начать уборку в любое время. На выставке также будет представлена облегченная модель DreameBotL10s Pro, предлагающая многие из тех же функций (хотя и без автоматизации, обеспечиваемой базовой станцией).

Беспроводной пылесос для сухой и влажной паровой уборки Dreame H12 Steam предназначен для уборки твердых напольных покрытий и удаляет даже сильно присохшую грязь, используя паровую очистку, мытье горячей водой и мытье холодной водой.

Модель H12 Steam использует высокоскоростные электродвигатели мирового класса с максимальной скоростью 180 000 оборотов в минуту. Благодаря высокопроизводительному аккумуляторному блоку емкостью 8 x 4000 мА·ч этот пылесос для сухой и влажной уборки обеспечивает уборку твердых напольных покрытий в течение 45 минут. Кроме того, Dreame обеспечивает удобство и качество уборки благодаря использованию усовершенствованной системы обнаружения грязи, очистки плинтусов, самоочистки одним нажатием и сушки щетки, интуитивно понятного светодиодного дисплея, полезных голосовых подсказок и мощной передней тяги.

На выставке будет представлен еще один пылесос для сухой и влажной уборки, Dreame M12. Благодаря усовершенствованной системе циркуляции воды и мощному электродвигателю, обеспечивающему надежную влажную уборку и всасывание, он способен на большее, чем просто уборка твердых напольных покрытий, благодаря оригинальному съемному основному блоку, используемому в качестве ручного пылесоса после установки удлинителя.

К числу других новых продуктов, представленных на выставке, относятся DreameBot D10s Pro с технологией AI Action, системой интеллектуального планирования маршрута и обхода препятствий и системой автоопорожнения DualBoost 1.0; DreameBot X10 Ultra с технологией AI Action, системой автоопорожнения, мытьем и сушкой тряпки, автоматизированной установкой и снятием тряпки, а также другими расширенными функциями; беспроводной вертикальный пылесос J10 с невероятно мощным всасыванием, длительным временем работы аккумулятора, высококачественной фильтрацией и ассортиментом полезных насадок. На стенде Dreame посетители также смогут опробовать ряд других уже популярных продуктов Dreame, включая T20, T30, D9 Max, D10 Plus и W10 Pro.

«Вся команда Dreame с радостью принимает участие в работе выставки IFA в этом году. Мы убеждены в том, что это важная возможность продемонстрировать нашу упорную работу и приверженность инновациям и разработке новой продукции, — заявил глава и основатель компании DreameЮй Хао (Yu Hao). —С самого начала интересы потребителей всегда занимали центральное место в наших исследованиях, разработках и создании продукции. Мы надеемся решить их проблемы и создать совершенно новое качество уборки».

В связи с быстрым ростом рынка и популярностью продукции Dreame по всей Германии и другим европейским рынкам компания Dreame планирует открыть свое представительство в Германии после IFA 2022. Этот шаг должен позволить компании и далее развивать свое сотрудничество с немецкими ритейлерами, формировать местную команду для дальнейшего расширения преимуществ своих брендов и повышения качества обслуживания местных потребителей.