Игорь Шумилин раздал жителям Колпино мыло и календари

В Колпинском районе города Санкт-Петербурга в субботу 26 июня горожане смогли пообщаться с Игорем Шумилиным, который совместно с партией «Новые люди» организовал раздачу фирменного жидкого мыла Faberlic по всему городу, не смотря на небывалую для наших широт жару. Также к мылу раздавались календари с лозунгом «Люди важнее». За один день жители Колпино получили более 9000 комплектов.

Раздача мыла и календарей проходила одновременно очередном детском футбольном турниром «Новые люди CUP». Организатором, которого вновь выступал Игорь Шумилин, известный как самый популярный болельщик России и президент Футбольного пиар агентства. Шумилин уже три года занимается развитием детского футбола в стране и в 2021 году не в первый раз организовывает в родном Колпино праздники для детей. Шумилин приглашает на свои турниры звёзд футбола, дарит спортивную экипировку детям, ценные подарки в виде беспроводных наушников, угощает пиццей и, самое главное, устраивает настоящее пиршество для детей — дарит малышам возможность определить сильнейшего, играя в футбол.